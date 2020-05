Je kan de Sony Xperia 10 II nu kopen in Nederland. De midrange smartphone werd in februari aangekondigd en kost 369 euro. Check hier de specificaties of download de achtergronden van de Xperia 10 II en Xperia 1 II op je eigen toestel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia 10 II kopen

De Sony Xperia 10 II is de opvolger van de Xperia 10 die vorig jaar uitkwam. De nieuwe smartphone is water- en stofdicht en heeft een oled-scherm met een langwerpige 21:9-verhouding. Die verhouding maakt het display smaller dan gebruikelijk. In combinatie met het relatief compacte 6-inch-scherm is de Xperia 10 II iets kleiner en lichter (151 gram) dan de gemiddelde moderne smartphone.

Op de achterkant van de telefoon zit een driedubbele camera voor normale foto’s, groothoekbeelden en zoomen. Onder de motorkap draait een Snapdragon 665-processor, een budgetchip die vooral in smartphones van zo’n 250 euro zit. Het werk- en opslaggeheugen is 4GB en 128GB groot, en uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje. De 3400 mAh-accu laadt op via een usb-c-poort. Sony levert de Xperia 10 II met Android 10 en zijn lichte schil.

Je kan de Xperia 10 II los kopen voor 369 euro of het toestel aanschaffen met een abonnement. Belsimpel heeft de telefoon op voorraad, andere (web)winkels volgen snel.

De duurdere Sony Xperia 1 II verschijnt binnenkort ook in Nederland, voor een duizelingwekkende 1199 euro. Dit toestel heeft een 4K-scherm, drie geavanceerde camera’s en kan draadloos opladen.

Download de Xperia-achtergronden

Heeft de Xperia 10 II niet je aandacht, maar vind je de achtergronden van de smartphone wel tof? Goed nieuws: je kan de tientallen achtergronden downloaden op je eigen toestel. In dit Mega-bestand vind je de 29 achtergronden van de Xperia 10 II in de resolutie 2520 bij 2160 pixels; scherp genoeg voor alle toestellen. Op zoek naar meer wallpapers van Sony? Download dan hier de Sony Xperia 1 II-achtergronden.

Lees het laatste nieuws over Sony