Sony Xperia 10 II officieel: waterdichte midranger met oled-scherm

Tegelijk met de Xperia 1 II introduceert Sony ook de Xperia 10 II. Deze midranger beschikt over een aantal opvallende features, waaronder een oled-scherm en stof- en waterdichte behuizing.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia 10 II officieel: dit zijn de specificaties

De Sony Xperia 10 II is de opvolger van de Xperia 10 en Xperia 10 Plus van vorig jaar en de nieuwe middenklasser van het Japanse bedrijf. Het toestel is door het 6 inch-scherm behoorlijk compact, waarbij het display een beeldverhouding van 21 bij 9 heeft.

Hierdoor is het scherm langgerekter, zodat je bijvoorbeeld geen zwarte balken ziet bij het kijken van films. Sony heeft tegelijk de Xperia 1 II aangekondigd, een high-end smartphone met verbeterde camera’s.

De smartphone onderscheidt zich door twee features: het oled-scherm en de stof- en waterdichte behuizing. Het oled-display zorgt voor mooie kleuren en diepe zwarttinten, en zien we in het middensegment niet vaak. Het display heeft verder een full-hd-resolutie en wordt omhelst door dunne randen. Handig is dat je door het lange display makkelijk twee apps tegelijk draait en gebruikt.

Ook opvallend aan de Sony Xperia 10 II is de IP65/68-certificatie, wat betekent dat de smartphone stof- en waterdicht is. Ook dit komt niet veel voor in het middensegment. De behuizing is van glas en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 6. Hieronder vind je de belangrijkste specificaties van de Xperia 10 II op een rijtje.

6 inch-oled-scherm met dunne randen (21 bij 9)

Snapdragon 665-chip voor vlotte prestaties

Glazen behuizing is stof- en waterdicht

Drie camera’s achterop: primair (12MP), groothoeklens (8MP) en telefoto (8MP)

Draait op een bijna kale versie van Android 10

3600 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen

Koptelefoonaansluiting is aanwezig

De Sony Xperia 10 II wordt aangedreven door de Snapdragon 665-chip, die bijvoorbeeld ook in de Motorola Moto G8 Power, Moto G8 Plus en Xiaomi Mi A3 zit. Op de achterkant zitten drie camera’s: een primaire lens voor normale foto’s, groothoeklens voor extra wijde shots en een telelens om zonder kwaliteitsverlies te zoomen. Op de voorkant zit tot slot een 8 megapixel-frontcamera.

Net als de Xperia 1 II draait de Xperia 10 II op Android 10, met slechts een aantal kleine aanpassingen van Sony. Het bedrijf zegt dat de smartphone waarschijnlijk één grote Android-upgrade krijgt (naar Android 11) en twee jaar maandelijks van beveiligingspatches wordt voorzien.

Lees ook: de review van de Sony Xperia 10 en Xperia 10 Plus

Sony Xperia 10 II release en prijs

De Sony Xperia 10 II kost 369 euro en is vanaf het voorjaar verkrijgbaar in Nederland. De precieze releasedatum is nog onduidelijk, maar wel weten we dat de smartphone in twee kleuren beschikbaar komt: zwart en wit.

Houd het nieuws over de Xperia 10 II in de gaten via onze website, de Android Planet-app en dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Lees meer over Sony