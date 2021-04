Sony heeft de Xperia 10 III aangekondigd, een middenklasser met een waterdichte behuizing, 5G-ondersteuning en compact scherm. Lees hier wat je moet weten over de nieuwe Sony-telefoon.

Sony Xperia 10 III officieel aangekondigd

De Sony Xperia 10 III is de opvolger van de Xperia 10 II, die vorig jaar werd uitgebracht. Het toestel is een midranger en verschijnt tegelijk met de Xperia 1 III en Xperia 5 III, twee high-end smartphones. De nieuwe Xperia 10 is goedkoper, maar beschikt wel over 5G-ondersteuning. Dit is mogelijk door de Snapdragon 690-processor, een chip die ook in de OnePlus Nord N10 zit. Hierdoor is de Sony-smartphone geschikt voor het nieuwe mobiele netwerk, dat ook in Nederland beschikbaar is.

Daarnaast beschikt de Xperia 10 III over een stof- en waterdichte behuizing dankzij de IP65/68-certificatie. Hierdoor gaat het toestel niet kapot als je ‘m buiten in een flinke regenbui gebruikt, of bijvoorbeeld per ongeluk in het toilet laat plonsen. De behuizing is van glas en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass 6.

Net als zijn voorganger heeft de Xperia 10 III een relatief compact scherm van slechts 6 inch. Omdat de behuizing smal en lang is (door de 21 bij 9 beeldverhouding), kun je de telefoon beter met één hand bedienen. Het scherm heeft een full-hd-resolutie en oled-paneel, waardoor beelden fraai ogen. Door de beeldverhouding van 21 bij 9 kun je films in volledig formaat – en zonder zwarte balken – op de smartphone kijken.

Grotere accu en Android 11

Verder heeft Sony de accuduur verbeterd. De nieuwe Xperia 10 heeft een batterij van 4500 mAh, waardoor het toestel langer mee moet gaan. De Xperia 10 II van vorig jaar had nog een 3600 mAh-accu. Uit de doos draait de smartphone op Android 11, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Sony geeft zijn midrange toestellen doorgaans één grote Android-versie-update en twee jaar aan beveiligingspatches. Dit betekent dat de Xperia 10 III sowieso wordt bijgewerkt naar Android 12.

Op de achterkant van de Sony-smartphone zitten drie cameralenzen: een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. Laatstgenoemde gebruik je om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen, terwijl je met de groothoeklens meer op beeld zet. Sony heeft een nachtmodus toegevoegd, zodat foto’s in het donker helderder en scherper moeten zijn. Het is ook mogelijk om een 4K video’s op te nemen.

Sony Xperia 10 III release en prijs

De Sony Xperia 10 III is vanaf het begin van de zomer in Nederland en België te koop en verschijnt in drie kleuren: blauw, zwart en wit. De adviesprijs wordt op een later moment bekendgemaakt. Zodra we weten hoeveel de smartphone gaat kosten, lees je het natuurlijk op Android Planet.