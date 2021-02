‘De nieuwe Sony Xperia 10 III krijgt mogelijk een oudere processor’

De Sony Xperia 10 III verschijnt binnenkort. Langzaamaan stromen de vermoedelijke specificaties binnen. Zo weten we nu, dankzij Geekbench, meer over wat er onder de motorkap afspeelt en welke processor het toestel krijgt.

Lees verder na de advertentie.

‘Sony Xperia 10 III krijgt verouderde Snapdragon 765 processor’

Sony brengt waarschijnlijk zeer binnenkort de Xperia 10 III uit. De middenklasse telefoons is nu op Geekbench verschenen. Uit de lijst met vermeende specificaties blijkt dat het toestel een ietwat verrassende chipset krijgt – de Qualcomm lito, beter bekend als Snapdragon 765G.

De processorkeuze van Sony voor de Xperia 10 III is opvallend, omdat de 765G inmiddels al een relatief ‘oude’ 5G-chipset is. In eerdere geruchten werd nog de nieuwere Snapdragon 690 5G genoemd.

De vermeende specificaties van de Sony Xperia 10 III

Naast de vermoedelijke processor hebben we dankzij de bron ook meer zicht op andere mogelijke specificaties van de Sony Xperia 10 III. Zo onthult de Geekbench-lijst dat het toestel een optie met 6 GB werkgeheugen krijgt. Dit is een primeur voor een middenklasse telefoon. Voorgangers uit dezelfde prijsklasse, zoals de Xperia 10 II, hadden nog een maximaal werkgeheugen 4GB. Hoe meer werkgeheugen een toestel heeft, hoe sneller de telefoon schakelt tussen verschillende apps.

‘Sony Xperia 10 III behoudt vertrouwd ontwerp’

Dankzij de uitgelekte renders van Steve Hemmerstoffer (OnLeaks op Twitter), hebben we ook een duidelijk beeld van de buitenkant van de Xperia 10 III. De afbeeldingen van de betrouwbare bron tonen een smartphone met brede schermranden. Het toestel ziet er daardoor minder modern uit dan andere toestellen uit hetzelfde prijssegment.

Aankondiging en release Sony Xperia III

Het is nog niet bekend wanneer Sony de Xperia 10 III aankondigt, maar het lijkt niet lang meer te duren. Ook weten we nog niet wat het middensegment toestel gaat kosten. De Xperia 10 II verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 369 euro.

Blijf op de hoogte van het laatste Sony-nieuws door onze website te volgen, de Android Planet-app te downloaden of je in te schrijven voor de nieuwsbrief!

Lees meer over Sony: