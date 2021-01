De Sony Xperia 10 III, een smartphone uit het middensegment die binnenkort moet verschijnen, behoudt het ‘ouderwetse’ ontwerp van zijn voorganger. Dit blijkt uit de onlangs verschenen renders.

Sony Xperia 10 III-renders gelekt

De betrouwbare smartphonelekker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks op Twitter) heeft de eerste renders van de Sony Xperia 10 III online gezet. De afbeeldingen tonen een smartphone met brede schermranden. Het toestel ziet er daardoor minder gelikt uit dan andere toestellen uit hetzelfde prijssegment.

Verder laten de renders zien dat de Sony Xperia 10 III drie camera’s op de achterkant heeft. Ingesloten in dezelfde verticaal ontworpen camerabult als bijvoorbeeld de Sony Xperia 10 II en Xperia L4.

Over de specificaties van de camera heeft Hemmerstoffer nog geen details. De insider heeft wel een vermoeden. Volgens een gerucht krijgt het toestel een 12 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-telelens om in te zoomen en 8 megapixel-groothoeklens. Vergeleken met andere, recent verschenen middenklasse telefoons, valt dit vooruitzicht tegen. Met name door de cameraspecificaties van Samsung-toestellen uit het middensegment ligt de lat hoog.

Aan de rechterkant van de behuizing zit een vingerafdrukscanner om het toestel veilig te ontgrendelen. Deze scanner is verwerkt in de aan- en uitknop. Verder is de Sony Xperia 10 III voorzien van een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting aan de bovenkant van de telefoon.

Het scherm van de Sony Xperia 10 III is vermoedelijk 6,0 inch groot. Het toestel is hierdoor en stuk slanker dan andere toestellen. Over de resolutie van het scherm is nog niks bekend. Al kan de voorganger van de 10 III wel als indicatie dienen. De Sony Xperia 10 II verscheen halverwege 2020 en heeft een scherm van 2520 bij 1080 pixels, wat zorgt voor scherpe beelden.

Aankondiging en release Sony Xperia III

Sony heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de Xperia 10 III wordt aangekondigd, maar dit lijkt niet lang meer te duren. Ook weten we nog niet wat het middensegment toestel gaat kosten. De Xperia 10 II verscheen vorig jaar met een adviesprijs van 369 euro.

