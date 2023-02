‘Renders laten het design van Sony Xperia 10 V zien’

Samsung werkt aan een nieuwe midrange-smartphone in de vorm van de Xperia 10 V. Dat laten gelekte renders zien, die meteen het (herkenbare) design tonen.

Bekijk de Sony Xperia 10 V renders hier

Sony is al jaren geen grote speler meer op de smartphonemarkt, maar blijft wel enkele toestellen uitbrengen. Ook voor 2023 staan er weer een aantal op de planning, waaronder de Xperia 10 V. Van deze smartphone zijn nu renders gelekt door website The Tech Outlook in samenwerking met telecominsider OnLeaks.

De beelden tonen dat de Xperia 10 V er bijna precies hetzelfde uitziet als zijn voorganger, de Xperia 10 IV. Sony kiest opnieuw voor een traditioneel design met dikkere schermranden aan de boven- en onderkant. Veel fabrikanten voorzien smartphones van een kleine notch of gat in het scherm, maar Sony blijft hier bij weg.



Aan de zijkant van de Xperia 10 V zit een aan/uit-knop – die ook dienst moet doen als vingerafdrukscanner – en de volumeknoppen. Verder heeft de Xperia 10 V een koptelefoonaansluiting, usb-c-poort en stereospeakers. Dat laatste hebben we niet eerder gezien op een Xperia 10-smartphone en moet zorgen voor beter geluid. Het toestel zou 153,3 bij 68,4 bij 8,5 millimeter meten en is daarmee een fractie groter, breder en dikker dan zijn voorganger.

Het is onduidelijk wanneer Sony de Xperia 10 V uitbrengt en over welke specificaties de verwachte telefoon beschikt. De Xperia 10 IV werd vorig jaar in mei aangekondigd, dus vermoedelijk is dat dit jaar weer zo. De smartphone kwam uit met een adviesprijs van 499 euro, maar is inmiddels voor 319 euro verkrijgbaar.

Opvolger van Xperia 10 IV

De huidige Sony Xperia 10 IV valt vooral op door de compacte behuizing, die bovendien stof- en waterdicht is. Het toestel heeft een relatief klein 6 inch-oled-scherm met een hoge full-hd-resolutie. De ververssnelheid blijft echter steken op 60Hz, terwijl bijna alle concurrerende toestellen een 90 of 120Hz-display hebben.

Onder de motorkap van de Xperia 10 IV zit een Snapdragon 695-processor. Dit is de snelste chip, al is ‘ie voor de meeste taken krachtig genoeg en hij ondersteunt 5G-internet. Sony prikt hier 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. Foto’s maakt de 10 IV met de 12 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens (om 2x in te zoomen).

