‘Dit zijn de specificaties van de Sony Xperia 10 V’

Sony werkt aan een opvolger voor de Xperia 10 IV, de midrange telefoon die eerder dit jaar werd uitgebracht. De ‘Xperia 10 V’ krijgt waarschijnlijk een aantal subtiele upgrades.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Sony Xperia 10 V-specificaties gelekt’

De Xperia 10 IV is pas ongeveer een half jaar te koop in Nederland, maar Sony werkt stiekem al aan een opvolger. Het gaat om de Xperia 10 V, zoals het toestel zou heten. Het Japanse Sumahodigest heeft de specificaties van de Sony-telefoon gedeeld. Deze website wist in het verleden ook de specs van de duurdere Xperia 5 IV te delen.

Het lijkt erop dat de Xperia 10 V geen grote verbeteringen gaat bieden. Zo zou het scherm een fractie groter zijn dan dat van de Xperia 10 IV: 6,1 inch in plaats van 6 inch. De resolutie (2520 bij 1080 pixels) en beeldverhouding van 21 bij 9 blijven hetzelfde. De vraag is wel of het scherm een hogere ververssnelheid van 90 of 120Hz krijgt, want bij de vorige Xperia 10 gaat dit niet verder dan 60Hz.

Onder de motorkap zou een Snapdragon 6 Gen 1-processor zitten. Dit is een relatief nieuwe chip die een stuk sneller moet zijn dan de Snapdragon 695 die in de Xperia 10 IV zit. De processor wordt vermoedelijk bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Het is onduidelijk of er ook een versie met meer werk- en opslaggeheugen verschijnt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Iets grotere batterij, release in 2023

Verder heeft de Sony Xperia 10 V volgens de bron een iets grotere accu dan zijn voorganger. De batterij zou een capaciteit hebben van 5150 mAh, tegenover de 5000 mAh-accu van de 10 IV. De oplaadsnelheid wordt niet verbeterd en blijft steken op 30 Watt. De benodigde oplader moet je waarschijnlijk wel los aanschaffen, want Sony levert deze niet meer mee.

Over de camera’s is nog weinig duidelijk. Zo weten we niet of Sony de telefoon van nieuwe lenzen voorziet, of kiest voor dezelfde camera set-up als bij de Xperia 10 IV. Dit toestel heeft een 12 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde kan de smartphone 2x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het duurt hoogstwaarschijnlijk nog wel even voordat Sony de Xperia 10 V aankondigt. Dit gebeurt mogelijk pas in het tweede kwartaal van volgend jaar. De huidige Xperia 10 IV werd dit jaar in mei onthuld en ligt sinds eind juni in de winkels. Het midrange-toestel heeft een adviesprijs van 499 euro, maar is inmiddels behoorlijk in prijs gedaald. Op het moment van schrijven betaal je 379 euro voor de telefoon.

Meer lezen over Sony: