Tim Ligterink
12 september 2025, 9:11
2 min leestijd
Sony kondigt Xperia 10 VII aan met “trendy” ontwerp

Hebben we een déjà vu? Sony’s nieuwe Xperia 10 VII heeft ontwerp dat we ineens overal zien én hij heeft betere specificaties. Zo zit het.

Sony Xperia 10 VII offcieel

Sony heeft haar nieuwe Xperia 10 VII aangekondigd. De middenklasser komt met verschillende upgrades, waaronder een nieuwe shutter button. Die extra knop opent direct de camera, om zo snel mogelijk mooie momenten vast te kunnen leggen. Geinige functie dus, voor een cameragigant. Achterop vind je twee lenzen: een 50 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens.

Het ontwerp van de telefoon is opvallend, want ook Sony kiest ervoor om een pilvormig camera-eiland toe te voegen aan de achterkant. Dit zagen we al op de Google Pixel 10-serie, de nieuwe iPhone Air en nu dus op de Xperia 10 VII. Ook heeft de telefoon een andere beeldverhouding, waardoor het compacte amoled-beeldscherm van 6,1 inch minder smal is. Je ziet dan kleinere zwarte balken bij het kijken van bijvoorbeeld een video.

sony xperia 10 vii 1

Onder de motorkap draait een Snapdragon 6 Gen 3: een upgrade ten opzichte van de voorganger, maar geen snelheidsmonster. Er is 8GB aan werkgeheugen, 128GB uitbreidbare opslagruimte en de batterij heeft een grootte van 5000 mAh. Verder is er een vingerafdrukscanner aan de zijkant bevestigd.

Het updatebeleid van Sony is ook niet mis. De telefoon krijgt zes jaar lang beveiligingsupdates, dus tot en met 2031 zit je nog goed. Uit de doos draait ‘ie op Android 15 en in de toekomst komen er vier grote Android-updates aan. De telefoon komt overigens in drie kleuren: wit, zwart en turquoise.

Prijs en beschikbaarheid

In het persbericht laat de fabrikant weten dat de telefoon 449 euro kost. Ook de Nederlandse Sony-webshop heeft het toestel online staan en hij is direct te pre-orderen. Tijdelijk krijg je er een gratis Sony WH-CH520-koptelefoon bij en vanaf 19 september wordt ‘ie geleverd.

Wat vind jij van de nieuwe Sony Xperia 10 VII? Laat het weten in reacties onderaan deze pagina. Altijd op de hoogte het laatste Android-nieuws?

