‘Sony komt met opvallend nieuw design voor Xperia 10 VII’

Sony brengt binnenkort een nieuwe, betaalbare smartphone uit. Renders van deze Sony Xperia 10 VII laten zien dat de Japanse fabrikant voor een ander design kiest, al blijft er ook veel hetzelfde.

‘Renders laten Sony Xperia 10 VII zien’

Je zou het af en toe bijna vergeten, maar ook Sony maakt nog smartphones. Binnenkort voegt het bedrijf zelfs een fonkelnieuw toestel aan zijn portefeuille toe. De website NotebookCheck duikelde enkele renders op van de Sony Xperia 10 VII, een compact en betaalbaar toestel dat de Xperia 10 VI van vorig jaar opvolgt.

In vergelijking met die telefoon heeft zijn nieuwe broertje een ander ontwerp aan de achterzijde. De camera’s zitten niet meer onder, maar naast elkaar in een Google Pixel-achtige balk. Of dat een praktische reden heeft, is momenteel niet duidelijk. Sony lijkt naast een witte variant ook een versie uit te brengen met gekleurde streepjes en spikkels. Die zouden we willen omschrijven als ‘apart’.

Aan de voorkant verandert minder. We zien weer dikke randen boven en onder het 6,1 inch-oled-scherm, zoals we van Sony gewend zijn. Daar vinden we ook de selfiecamera, waardoor er geen gaatje in het display nodig is. Volgens eerdere geruchten heeft het scherm eindelijk een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

De Xperia 10 VII zou verder draaien op een Snapdragon 6 Gen 4-chip, die maar liefst drie generaties nieuwer is dan de processor uit zijn voorganger. Ondanks het compacte formaat propt Sony een accu van 5000 mAh in deze smartphone.

Hopelijk beter dan de Xperia 10 VI

We verwachten de Xperia 10 VII in oktober van dit jaar. Vermoedelijk ligt de adviesprijs rond de 400 euro. Dat vonden we bij het vorige model aan de hoge kant, zoals je kunt lezen in onze review van de Xperia 10 VI. Hieronder vind je alvast een deel van de conclusie.

De adviesprijs van de Sony Xperia 10 VI ligt met 399 euro veel te hoog voor wat de telefoon te bieden heeft. De camera’s vallen tegen, de chip raakt snel overbelast en ook het updatebeleid is gemiddeld. Ging het om een telefoon van minder dan 200 euro, dan was de Xperia 10 VI zeker een aanrader geweest. Nu niet. Lichtpuntjes zijn dan het heldere scherm, de uitstekende batterijduur en overzichtelijke software. Bij de meeste dagelijkse bezigheden werkt de telefoon echt wel prima, maar zodra je een zwaardere app opent, moet je op de hoede zijn voor een vastloper: iets wat niet wenselijk is voor een nieuwe smartphone.

Ben jij nog gecharmeerd van Sony of koop je liever een ander merk? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!