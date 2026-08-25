Dit is de Sony Xperia 10 VIII: kleine upgrades voor veel meer geld

Sony heeft stilletjes de Xperia 10 VIII uit de doeken gedaan. Opvallend is dat het midrange-toestel een stuk duurder is dan zijn voorganger, maar slechts over kleine upgrades beschikt.

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Sony Xperia 10 VIII officieel aangekondigd

Sony’s nieuwste smartphone is aangekondigd. We hebben het over de Xperia 10 VIII, die de Xperia 10 VII van vorig jaar opvolgt. De telefoon lijkt sterk op zijn voorganger en beschikt opnieuw over een compacte behuizing en een scherm van ‘slechts’ 6,1 inch. Dat maakt de Sony een compact toestel.

De Xperia 10 VIII is op de Nederlandse website van Sony te vinden, maar het is niet duidelijk vanaf wanneer het toestel te koop is. De fabrikant vraagt 599 euro voor de telefoon, waarmee de Xperia 10 VIII fors duurder is dan zijn voorganger. Die lanceerde met een adviesprijs van 449 euro.

Het scherm, met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz, is van een upgrade voorzien. Het display is volgens Sony helderder, waardoor je het beeld makkelijker afleest in fel zonlicht. De stereospeakers moeten ook beter klinken, al geeft Sony verder geen details.

De telefoon draait uit de doos op Android 16 (en helaas niet het nieuwere Android 17) en krijgt de komende zes jaar beveiligingspatches. Ook worden er vier grote Android-versie-upgrades uitgerold. Daarmee houdt Sony vast aan hetzelfde updatebeleid als bij de Xperia 10 VII.

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Veel specificaties hetzelfde gebleven

Sony heeft verder weinig verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft de Xperia 10 VIII opnieuw een Snapdragon 6 Gen 3-processor, die al behoorlijk oud en niet de snelste is. Ook aanwezig is 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, waarbij je dat laatste kan uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

De batterij is opnieuw 5000 mAh groot en kan snelladen met maximaal 30 watt. Foto’s maakt de Xperia 10 VIII met de 50 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-selfiecamera. Het toestel heeft een koptelefoonaansluiting voor bedrade headsets en een fysieke sluiterknop voor het maken van foto’s.

De Sony Xperia 10 VIII verschijnt in drie kleuren: Frozen White, Frosted Gray en Misty Lilac. Zoals gezegd is het niet duidelijk wanneer de smartphone in Nederland verkrijgbaar is. Zodra we hier meer over weten, werken we dit artikel bij.