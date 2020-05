Sony heeft de Xperia L4 uitgebracht in Nederland. Het gaat hier om een budgettelefoon van 199 euro met een groot breedbeeldscherm en een driedubbele camera.

Sony Xperia L4 kopen

Vanaf nu kan je de Sony Xperia L4 kopen bij verschillende Nederlandse winkels. Dit is een betaalbaar toestel dat een aantal interessante, maar ook een paar verouderde features biedt.

De telefoon valt vooral op door zijn langgerekte beeldscherm. De Xperia L4 heeft een 6,2 inch-scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Hierdoor is de telefoon relatief smal in vergelijking tot andere telefoons met eenzelfde formaat. Deze schermverhouding zagen we ook op de Sony Xperia 1 en Xperia 5.

In het display huist echter ook een van grotere nadelen aan de telefoon. Het lcd-scherm biedt namelijk een HD-resolutie van slechts 1680 bij 720. Een lagere beeldkwaliteit is vrij ongebruikelijk voor telefoons uit 2020, zelfs binnen deze prijsklasse.

Meer features en specificaties

De telefoon komt daarentegen wel met een drievoudige cameraopstelling. Hiermee loopt Sony dus niet achter op zijn concurrentie. De camera bestaat uit een primaire sensor van 13 megapixel, een 5 megapixel-groothoeklens voor bredere afbeeldingen en een 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. Aan de voorkant zit een 8 megapixel-selfiecamera.

De Xperia L4 haalt zijn energie uit een 3580 mAh-accu, wat best aardig is voor een telefoon van onder de 200 euro. Daarnaast draait hij op een Mediatek P22-processor. Dit is een typische budget-chipset waar je niet al te veel van moet verwachten. Als je zware games wilt spelen, kan je beter naar andere telefoons kijken. Verder biedt het toestel een opslagruimte van 64GB in combinatie met 3GB aan werkgeheugen.



Een van de grootste nadelen zit hem in de software. De Sony Xperia L4 is uitgerust met Android 9 Pie. Dit is opvallend, aangezien telefoons uit dit jaar over het algemeen Android 10 bieden. Sony heeft nog geen concrete plannen om de nieuwste Android-versie uit te rollen voor de L4.

De Sony Xperia L4 is nu beschikbaar bij verschillende Nederlandse webwinkels in de kleuren zwart en blauw. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan even onze prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

