‘Render toont opvolger van compacte Sony Xperia 5’

Het lijkt erop dat Sony aan een nieuwe, compacte smartphone werkt. Een betrouwbare smartphonelekker heeft een render van de Xperia 5 II online gezet.

Bekijk de Sony Xperia 5 II-render

De afbeelding is door de bekende telecominsider Evan Blass (Evleaks) gedeeld op zijn Patreon-account. Het zou gaan om de Sony Xperia 5 II, de opvolger van de compacte Xperia 5 van vorig jaar. Het plaatje laat zien dat het design ongeveer hetzelfde is gebleven. Het toestel heeft een voorkantvullend scherm, met aan de onder- en bovenkant een dunne rand.

Op de achterkant zitten – net als bij de Xperia 5 – drie camera’s, waarbij het waarschijnlijk gaat om een normale camera, groothoeklens en telelens. Aan de rechterkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en de vingerafdrukscanner lijkt in de aan/uit-knop te zijn verwerkt, net als bij de Xperia 1 II.

Verder zien we nog twee knopjes, al weten we nog niet waar die voor worden gebruikt. Waarschijnlijk zal er eentje als losse cameraknop worden gebruikt.

De specificaties van de Xperia 5 II zijn nog onbekend. Wel is het aannemelijk dat de smartphone opnieuw een langgerekt scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9 heeft. Andere recente Sony-smartphones beschikken hier ook over. Zodra de specs van de onaangekondigde smartphone lekken, dan lees je dat natuurlijk op Android Planet.

Over de Xperia 5

Als gezegd moet de Xperia 5 II de Xperia 5 opvolgen. Dit toestel, dat sinds eind vorig jaar verkrijgbaar is, kenmerkt zich vooral door de relatief compacte en slanke behuizing. De smartphone heeft een adviesprijs van 799 euro, maar haal je tegenwoordig voor ongeveer 200 euro minder in huis. Meer weten? Check dan de uitgebreide Xperia 5 review.

Het huidige vlaggenschip van Sony is de Xperia 1 II. Dit is de opvolger van de Xperia 1 uit 2019 en hij beschikt over een verbeterde camera, grotere accu die langer meegaat, aangepast ontwerp en een koptelefoonaansluiting. De smartphone is met een adviesprijs van 1199 euro wel erg duur. In de Sony Xperia 1 II review lees je alles over de plus- en minpunten van de telefoon, of check de video hieronder.

