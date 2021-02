We hebben er even op moeten wachten, maar de Android 11-update voor de Xperia 5 II-toestel is nu te downloaden in Nederland. Dat laten lezers weten aan Android Planet.

Downloaden: Android 11 voor Sony Xperia 5 II

Dat Android 11 eraan kwam voor de Sony Xperia 5 II was al duidelijk. Sony maakte namelijk eerder haar updateplannen bekend en de nieuwe software werd al uitgerold in verschillende andere landen. Verschillende Android Planet-lezers laten weten dat ook voor hun toestel de update nu te downloaden is.

Dat gaat via een zogenaamde ota-update, oftewel over the air en daarmee direct op de smartphone zelf. Gebruik daarvoor wel even een wifi-verbinding en zorg ervoor dat je toestel aan de oplader hangt. Daarnaast kan het zo zijn dat de Xperia 5 II een paar keer opnieuw opstart tijdens het installatieproces.

De Xperia 5 II geeft vanzelf aan dat de Android 11-update klaarstaat, maar natuurlijk kun je ook handmatig checken of die er al is. Pak daarvoor je toestel erbij en open de instellingen, open het software-tabblad en check of de update beschikbaar is.

Voordat je de update installeert is het ook fijn om een back-up van je smartphone gemaakt te hebben. Zo heb je altijd al je gegevens, foto’s en documenten achter de hand, mocht er toch iets misgaan tijdens het updateproces.

Meer over de Sony Xperia 5 II

De Xperia 5 II is een klein en compact toestel met high-end prestaties en is onder de grotere Sony Xperia 1 II gepositioneerd. De smartphone heeft een amoled-scherm van 6,1 inch met een langwerpige verhouding van 21 bij 9. Het display ververst maximaal 120 keer per seconde, wat zorgt voor een fijne gebruikerservaring.

Er is 8GB RAM aan boord en 128GB uitbreidbare opslag. De processor is de Snapdragon 865, die ook 5G mogelijk maakt en de accu is 4000 mAh groot. Opladen kan niet draadloos, maar alleen met een kabeltje.

Op de achterkant zitten drie 12 megapixel-camera’s en natuurlijk is er ook een selfiecamera aan boord. Het toestel is voor de rest ook erg compleet uitgerust qua mogelijkheden en aansluitingen, zo schreven we al eerder in de Sony Xperia 5 II review.

Heb jij de Android 11-update inmiddels ook op jouw Xperia 5 II binnen gekregen? Bevalt het, zie je grote veranderingen of gaat het om kleine details? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Bedankt voor de tip, Hardo en Richard!