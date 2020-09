Sony heeft de Xperia 5 II officieel onthuld. De compacte smartphone beschikt over een handzaam 120Hz-scherm en ligt volgende maand in de winkels. Lees hier alles over het nieuwe toestel.

Sony Xperia 5 II officieel aangekondigd

Sony kondigde de afgelopen jaren zijn nieuwste vlaggenschip aan op technologiebeurs IFA, maar door het coronavirus kiest het bedrijf nu voor een eigen online event. De Xperia 5 II volgt de Xperia 5 van vorig jaar op en is op verschillende punten verbeterd. De smartphone heeft nog steeds een compact 6,1 inch-scherm, waardoor ‘ie goed met één hand te bedienen is.

Sony kiest voor een dunne schermrand aan de boven- en onderkant, en dus niet een notch of cameragat. Desondanks bestaat bijna de hele voorkant uit display en omdat er geen onderbrekingen zijn, heb je hier geen last van tijdens het kijken van video’s of spelen van games.

Het scherm heeft bovendien een ververssnelheid van 120Hz, waardoor animaties en beelden veel soepeler ogen. De resolutie van het oled-display bedraagt 2520 bij 1080 pixels en er is hdr-ondersteuning voor realistische kleuren en belichting. Net als de Xperia 5, Xperia 1 en Xperia 1 II heeft de 5 II een beeldverhouding van 21 bij 9.

De Sony Xperia 5 II draait op de Snapdragon 865-chip en heeft 5G-ondersteuning. De accu is met 4000 mAh een stuk groter dan bij de vorige Xperia 5 (3140 mAh). Met de meegeleverde snellader (18 Watt) zit de accu na een halfuur voor ongeveer de helft vol. Draadloos ontbreken ontbreekt helaas, al keert de koptelefoonaansluiting wel terug. Hierdoor kun je ook bedrade headset op de telefoon aansluiten.

De Xperia 5 II-specs op een rijtje

Sony’s nieuwe smartphone heeft een IP65/68-certificatie en is daardoor stof- en waterdicht. De behuizing is van glas en voorzien van een laagje Gorilla Glass 6. Het toestel heeft ook stereospeakers voor goed geluid. De Xperia 5 II draait uit de doos op Android 10, wat helaas niet de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem is.

6,1 inch-oled-scherm met full-hd-resolutie en 120Hz-ondersteuning

Snapdragon 865-chip, 8GB RAM, 128GB opslag

4000 mAh-accu met snel opladen

5G-ondersteuning en koptelefoonaansluiting aanwezig

Draait op Android 10 met lichte Sony-skin

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

Drie camera’s op achterkant van elk 12 megapixel

Stof- en waterdichte behuizing

Op de achterkant van de Sony Xperia 5 II zit een normale camera, groothoeklens en telelens, elk van 12 megapixel. Net als bij de Xperia 1 II is snellere autofocus aanwezig en een Pro-modus voor het maken van foto’s en video’s. Sony zegt verder dat de camera’s betere foto’s in het donker maken en 4K-video’s in hdr en 120 fps ondersteunen. Op de voorkant zit een 8 megapixel-camera voor selfies en videobellen.

Sony Xperia 5 II release en prijs

De Sony Xperia 5 II heeft een adviesprijs van 899 euro en is daarmee 100 euro duurder dan zijn voorganger. Het toestel is volgende maand in Nederland te koop, maar de precieze releasedatum is onduidelijk. De nieuwe Xperia verschijnt in twee kleuren: zwart en blauw.

