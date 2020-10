De Sony Xperia 5 II is het meest recente vlaggenschip van de fabrikant. Wil je je eigen toestel of tablet een Sony-look geven? Hier check je hoe de Xperia 5 II-wallpapers eruit zien en download je ze direct.

Sony Xperia 5 II-wallpapers nu te downloaden

De Sony Xperia 5 II werd half september aangekondigd en is inmiddels ook te koop. Elke fabrikant levert een toestel met verschillende voorgeïnstalleerde achtergronden, zo ook Sony. Die afbeeldingen kun je uiteraard ook gebruiken op je eigen smartphone, tablet of bijvoorbeeld laptop. Downloaden van de Xperia 5 II-achtergronden doe je makkelijk via deze MEGA-link.

In totaal zijn er 26 afbeeldingen te downloaden met een resolutie van 2160 bij 2520 pixels. Daarbij heb je keuze uit verschillende soorten en stijlen, waaronder abstracte, dynamische en natuurlijke wallpapers. Genoeg keuze dus voor iedereen.

Meer informatie over de Xperia 5 II

De nieuwe telg van de Sony-familie is voorzien van high-end hardware en heeft een relatief smal formaat. Het scherm is 6,1 inch groot en heeft een langwerpige verhouding. Sony kiest voor een oled-paneel met hoge resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Door die combinatie spatten kleuren van het scherm af en voelt alles soepel aan.

Op de achterkant vind je drie camera’s, elk van 12 megapixel. Naast de hoofdcamera zijn ook een groothoek- en telelens aanwezig. Zo leg je wat meer vast van de omgeving of kun je objecten iets dichterbij halen. Het toestel is te verkrijgen in het zwart en blauw en de snelle Snapdragon 865-chip zorgt voor goede prestaties.

De batterij is 4000mAh groot en opladen doe je snel via de usb c-poort. Een vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan/uit-knop aan de rechterkant. Ook zijn een koptelefoonaansluiting en 5G-ondersteuning aan boord, fijn voor de toekomst. Sony levert de Xperia 5 II met Android 10, maar het toestel krijgt sowieso de update naar Android 11.

Inmiddels zijn we druk bezig met het testen van deze compacte high-end smartphone. Houd Android Planet dus ook goed in de gaten, want de review verschijnt binnenkort. Heb jij specifieke vragen over het toestel? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

