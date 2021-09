Sony Xperia 5 III kost 999 euro, pre-order start op 6 september

We hebben er (te) lang op moeten wachten, maar eindelijk is de prijs van de Sony Xperia 5 III bekendgemaakt. Het high-end toestel kost 999 euro en een bestelling plaatsen kan binnenkort.

Sony Xperia 5 III-prijs: 999 euro

Half april dit jaar presenteerde Sony meerdere toestellen, waaronder de Xperia 5 III. We hebben er tot nu toe op moeten wachten, maar de prijs is nu eindelijk bekend. De producent vraagt 999 euro voor het toestel, dat op de markt komt in twee kleuren. Vanaf 6 september kun je een pre-order plaatsen voor een groen of zwart model, maar verdere details zijn nog onbekend.

Bestelde je de duurdere Sony Xperia 1 III (1299 euro) dan kreeg je er een koptelefoon van het bedrijf bij. In een eerder gestuurde nieuwsbrief sprak het bedrijf over een ‘bundelaanbieding’ en gebruikten ze een afbeelding van de Xperia 5 III en hoofdtelefoon.

Deze twee toestellen bevatten allebei high-end hardware, maar ook is er nog de betaalbare Xperia 10 III, waarvan we eerder al een uitgebreide review publiceerden. De review van de Xperia 1 III volgt binnenkort en dat geldt ook voor die van de Xperia 5 III.

Xperia 5 III: high-end in compact jasje

De Xperia 5 III is een fractie kleiner dan de grotere Xperia 1 III. Zo heeft het toestel een langgerekt amoled-scherm van 6,1 inch met een verhouding van 21:9. Het display heeft een full hd-resolutie (2520 bij 1080 pixels) en ververst maximaal 120 keer per seconde, zodat het fijn en vloeiend aanvoelt.

Een notch is niet aanwezig, want Sony kiest ervoor om kleine schemranden te gebruiken. Daarin zijn onder andere verschillende sensoren en de frontcamera verwerkt. Tot slot is een laagje Gorilla Glass 6 aanwezig om te zorgen dat het scherm niet snel krast. Ook is het toestel volledig stof- en waterdicht.

Onder de motorkap zien we de high-end Snapdragon 888-processor, 8GB RAM en 128GB uitbreidbare opslag. De accu is 4500 mAh groot en kan snel worden opgeladen, maar draadloos opladen is niet mogelijk. Stereospeakers zijn wel aan boord, maar een koptelefoonaansluiting ontbreekt.

Meerdere camera’s en Android 11

De Xperia 5 III heeft drie camera’s van 12 megapixel op de achterkant, met elk hun unieke eigenschappen. Zo is het mogelijk om naast normale foto’s ook kiekjes te maken in een wijdere hoek. Tot slot kun je wat zoomen dankzij de telelens. Zo haal je objecten dichterbij, zonder dat dit kwaliteitsverlies oplevert.

Sony levert het toestel uit met Android 11. De fabrikant geeft geen specifieke details over het updatebeleid van beide toestellen. We verwachten updates te zien naar Android 12 en in de toekomst ook nog naar Android 13, met daarbij twee jaar beveiligingsupdates.



