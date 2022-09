Dit is de Sony Xperia 5 IV: compact vlaggenschip van 1049 euro

Sony heeft zijn nieuwste vlaggenschip uit de doeken gedaan. De Xperia 5 IV is een compacte smartphone met krachtige hardware, draadloos opladen en een fors prijskaartje.

Sony Xperia 5 IV officieel onthuld

Technologiebeurs IFA 2022 staat voor de deur en Sony trapt af met de aankondiging van de Xperia 5 IV. De smartphone volgt de Xperia 5 III van vorig jaar op en is op diverse punten verbeterd. Het toestel is door het 6,1 inch-120Hz-scherm opnieuw behoorlijk compact, maar het display is volgens Sony wel een stuk helderder. Daardoor kun je het scherm beter aflezen bij felle zon.

Het bedrijf kiest er opnieuw voor om geen cameragat of notch te gebruiken, maar boven en onder het scherm zit een dunne rand. Op de foto’s in dit artikel zie je hoe dit eruitziet. De Xperia 5 IV heeft een verbeterde 12 megapixel-selfiecamera, die dankzij een grotere sensor meer licht opvangt. Daardoor maakt het toestel betere zelfportretten én 4K-video’s. De voorganger had een simpele 8 megapixel-frontcamera.

6,1 inch-oled-scherm: full-hd en 120Hz-ververssnelheid

Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB RAM en 128GB opslag

Vingerafdrukscanner aan de zijkant, in aan/uit-knop

5000 mAh-batterij met snelladen en draadloos opladen

Drie keer een 12 megapixel-camera achterop

Koptelefoonaansluiting, stereospeakers, en IP68-certificatie

Draait nog op Android 12, Android 13 komt later

Gorilla Glass Victus beschermt tegen krasjes

De Sony Xperia 5 IV beschikt over een Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm. Niet de nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1 dus, maar het verschil tussen deze chips is niet enorm groot. De telefoon heeft verder 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ontgrendelen gaat – net als bij veel andere Sony-telefoons – met de vingerafdrukscanner aan de zijkant. Die zit in de aan/uit-knop verwerkt.

Op de achterkant van de Xperia 5 IV bevinden zich drie camera’s, elk van 12 megapixel. Het gaat om een hoofdcamera voor normale foto’s, groothoeklens voor extra wijde shots en een telelens. Met laatstgenoemde kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies, wat handig is als je iets in beeld dichterbij wil halen. Op de zijkant van de behuizing zit een speciaal cameraknopje om als sluiterknop te gebruiken.

Nieuw: draadloos opladen

Een belangrijke verbetering van de Sony Xperia 5 IV ten opzichte van zijn voorganger(s) heeft te maken met de accu. De batterij is met 5000 mAh een stuk groter, maar kan nu ook draadloos opladen. Deze feature zagen we al wel op bijvoorbeeld de grotere (en duurdere) Xperia 1 IV, maar niet eerder bij een Xperia 5-telefoon.

Het is ook mogelijk om andere apparaten, zoals draadloze oordopjes, op te laden door ze op de achterkant van de 5 IV te leggen. Snelladen met een kabeltje is mogelijk, maar dit gaat helaas niet zo snel. Na 30 minuten is de batterij voor de helft gevuld en veel high-end telefoons doen dit (veel) vlotter.

De OnePlus 10T heeft bijvoorbeeld zelfs minder dan een half uur nodig om volledig op te laden. Daarnaast levert Sony uit milieu-overwegingen geen oplader mee en ook geen usb-c-kabeltje. Die zul je dus los moeten aanschaffen, of je gebruikt een oplader die je nog hebt liggen. Andere fabrikanten laten de oplader soms ook weg, maar stoppen dan wel een kabel in het doosje. Bij Sony ontvang je dus geen accessoires.

De Xperia 5 IV draait nog op Android 12 en helaas niet het onlangs uitgebrachte Android 13. Deze update komt later alsnog naar het toestel. Sony brengt waarschijnlijk twee grote Android-versie-updates uit en belooft drie jaar lang aan beveiligingspatches voor de Xperia 5 IV. Later wordt bekend welke Sony-smartphones nog meer naar Android 13 worden bijgewerkt.

Sony Xperia 5 IV release en prijs

De Sony Xperia 5 IV heeft een adviesprijs van 1049 euro en daarmee behoort ‘ie tot de duurste Android-telefoons van dit moment. Hij is bovendien weer iets duurder dan zijn voorganger – de Xperia 5 III – die 999 euro kostte. Het nieuwe Sony-toestel ligt medio september in de winkels en verschijnt in drie kleuren: zwart, groen en wit.

