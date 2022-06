‘Sony Xperia 5 IV wordt high-end toestel: dit zijn de specificaties’

Tijdens de presentatie van de Sony Xperia 1 IV en 10 IV verwachtten we ook alles te horen over de nieuwe Xperia 5. Niks was minder waar, maar volgens geruchten krijgt dit toestel specificaties om je vingers bij af te likken.

Sony Xperia 5 IV-specs: compact scherm en goede camera’s

Begin mei werden de Sony Xperia 1 IV en Xperia 10 IV onthuld, maar over de nieuwe Xperia 5 bleef het angstvallig stil. Komt ‘ie wel of niet, wanneer dan en wat zijn de specificaties? Geruchten vertellen ons nu meer over de hard- en software van de verwachte smartphone.

Volgens het Japanse Sumahodigest wordt de opvolger van de Xperia 5 III opnieuw een krachtpatser. Dezelfde high-end Snapdragon 8 Gen 1-chip als in de Xperia 1 IV is namelijk aanwezig. Daarbij is 12GB werkgeheugen en 256GB interne opslagruimte aan boord. Opvallend is dat de Xperia 5 III van vorig jaar ‘slechts’ 8GB werkgeheugen had.

Sony Xperia 1 IV

Bij het scherm zien we waarschijnlijk geen veranderingen. Dat betekent dat Sony weer kiest voor een oled-display van 6,1 inch met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Pixels verversen 120 keer per seconde, wat zorgt voor hele vloeiende beelden.

Wat de camera’s betreft weten we ook wat we kunnen verwachten. Die zouden namelijk identiek zijn aan die van zijn grotere broer, de Xperia 1 IV. Als dat klopt zijn er dus drie camera’s van elk 12 megapixel aanwezig. De hoofdcamera beschikt over optische beeldstabilisatie, zodat elke foto of video scherp wordt vastgelegd.

De telelens is variabel, wat betekent dat je kunt spelen met de brandpuntafstand. Daardoor kun je makkelijker, fijner en stabieler zoomen; een unieke functie in Android-land. Dat gaat tot maximaal 5,2 keer, waarbij geen kwaliteitsverlies optreedt. Net wat meer vastleggen op de gevoelige plaat doe je tot slot met de groothoeklens.

Android 13.. of toch niet?

Xperia 5 III (van vorig jaar)

Hoe snel het toestel oplaadt, is nog de vraag. De accucapaciteit zou echter 5000 mAh bedragen en ook draadloos opladen is van de partij. De bron schrijft dat het toestel komt met Android 13, maar zet daar wel zijn vraagtekens bij. Dat kan enkele dingen betekenen.

Of de informatie klopt niet en het toestel komt gewoon op de markt met Android 12, waarna de update later volgt. Het kan ook zijn dat we nog een hele tijd moeten wachten op de nieuwe smartphone.

Wanneer Android 13 precies wordt uitgerold is onbekend, maar dat zal zijn rond oktober of november van dit jaar. De eerste toestellen met die software zijn de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro, dus of Sony vlak daarna al komt met een release is simpelweg afwachten.

