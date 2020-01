Sony komt waarschijnlijk op 24 februari met een nieuw vlaggenschip, de Xperia 5 Plus. De fabrikant heeft uitnodigingen verstuurd voor een presentatie op Mobile World Congress 2020, dat volgende maand plaatsvindt in Barcelona.

Sony Xperia 5 Plus presentatie tijdens MWC

De uitnodiging van Sony is gedeeld door website GSMArena en laat zien dat op 24 februari waarschijnlijk nieuwe smartphones worden getoond. Sony grijpt het Mobile World Congress al jaren aan om zijn nieuwste toestellen te presenteren, en dat is dit jaar waarschijnlijk niet anders. Vorig jaar werd onder meer de Xperia 1 gepresenteerd, dit keer verwachten we de Xperia 5 Plus.

Het bedrijf maakt ook een livestream beschikbaar, zodat iedereen de presentatie kan volgen. Naast de Xperia 5 Plus komt de fabrikant mogelijk ook met een aantal goedkopere toestellen, in de vorm van opvolgers voor de Xperia 10, Xperia 10 Plus en Xperia L3. Hier is echter nog niets over bekend, dus het is nog eventjes afwachten.

Dit weten we over de Sony Xperia 5 Plus

De Sony Xperia 5 Plus, het vermeende nieuwe vlaggenschip, is al wel gelekt. Zo zijn renders van de Xperia 5 Plus verschenen, die laten zien dat de smartphone een vergelijkbaar ontwerp heeft als zijn voorganger. Net als de Xperia 5 (en Xperia 1) heeft het toestel waarschijnlijk een langgerekt scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9. Het zou gaan om een 6,6 inch-oled-display met dunne randen.

Verder lijkt de Xperia 5 Plus te beschikken over een drievoudige camera achterop en een nieuwe Time of Flight-sensor. Aan de voorkant zou een enkele 8 megapixel-selfiecamera aanwezig zijn. Aan de zijkant zit opnieuw een fysieke vingerafdrukscanner en de verwachting is dat de telefoon op Android 10 draait. Opvallend is dat de Xperia 5 Plus weer een koptelefoonaansluiting zou hebben; die ontbreekt juist bij de Xperia 5 en 1.

