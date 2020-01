De Sony Xperia 5 Plus gaat op vertrouwde voet verder. De opvolger van de Xperia 5 heeft hetzelfde design, een groter scherm en drie camera’s op de achterkant. Ook is er een speciale 3D-sensor aanwezig.

Sony Xperia 5 Plus renders

Dat blijkt uit renders van OnLeaks. Renders zijn productafbeeldingen op basis van geruchten en geven een mogelijke indruk van een toestel. Het is overigens niet helemaal duidelijk hoe Sony het toestel gaat noemen, maar OnLeaks speculeert dat het om de Xperia 5 Plus gaat. Zijn vermeende voorganger, de Xperia 5, kwam een paar maanden geleden uit.

Het design blijft dan ook vrijwel onveranderd. Volgens de telecominsider krijgt de Sony Xperia 5 Plus een 6,6 inch-oled-scherm met 21 bij 9-beeldverhouding, dat zich goed leent voor het kijken van films. Verder lijkt het Sony-vlaggenschip een plat scherm te krijgen. Veel andere Android-smartphones van tegenwoordig hebben juist een display waarbij de randen via een kromming doorlopen in de achterkant.

Daarnaast vallen de dunne schermranden van de Sony Xperia 5 Plus op. Enkel aan de boven- en onderkant van het display zijn bezels zichtbaar. De selfiecamera en (wat lijkt op) dubbele geluidsspeakers zijn in de dunne rand boven het scherm verwerkt. De zijkant biedt plaats aan een vingerafdrukscanner en je headset sluit je aan op de 3,5mm-ingang aan de onderkant.

Lees ook: Sony Xperia 5 vs Xperia 1 review: langgerekte smartphones vergeleken





Aankondiging in februari

De achterkant biedt plaats aan drie camera’s. Specificaties zijn nog onbekend, maar het lijkt logisch om naast de hoofdcamera ook een groothoeklens en telefotolens te plaatsen. Laatstgenoemde gebruik je om op foto’s in te zoom zonder kwaliteitsverlies. Ook lijkt het erop dat Sony de Xperia 5 Plus een Time of Flight-sensor meegeeft. Deze sensor gebruik je voor 3D-toepassingen, zoals foto’s.

De Sony Xperia 5 Plus, of welke naam het toestel dan ook gaat krijgen, wordt waarschijnlijk tijdens MWC aangekondigd. Deze telecombeurs gaat eind februari van start in Barcelona. Android Planet houdt je vanaf de beursvloer uiteraard op de hoogte van alle nieuwtjes. Meld je aan voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android-app om niets te missen!

Lees het laatste nieuws over Sony