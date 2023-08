Sony onthult compacte Xperia 5 V op 1 september

Sony heeft een evenement aangekondigd voor 1 september. Op die dag krijgen we hoogstwaarschijnlijk een compact vlaggenschip te zien, de Xperia 5 V.

Sony Xperia 5 V-aankondiging

Sony laat weten dat op vrijdag 1 september een Xperia-lancering plaatsvindt. Op die dag wordt hoogstwaarschijnlijk de Xperia 5 V gepresenteerd, een compacte high-end smartphone. Via een livestream (zie hieronder) is de onthulling dan overal ter wereld te volgen. De aankondiging start om 09.00 uur Nederlandse tijd.

Het ligt voor de hand dat de Xperia 5 V binnenkort het levenslicht ziet. De Xperia 1 V is immers eerder dit jaar aangekondigd en Xperia 5-telefoons verschijnen altijd rond deze tijd van het jaar. Sterker nog: de Xperia 5 IV – de directe voorganger van de 5 V – werd vorig jaar op precies dezelfde dag onthuld.

Wat we weten over de Xperia 5 V

Er is de afgelopen tijd al het een en ander over de nieuwe Sony-smartphone gelekt. Zo verwachten we dat ‘ie beschikt over een scherm van de rond de 6 inch met dunne randen en een vlotte Snapdragon 8 Gen 2-processor. Daar stopt Sony waarschijnlijk meer dan genoeg werkgeheugen en opslagruimte bij.

Ondanks het kleine scherm heeft de accu een forse capaciteit van 5000 mAh. Het design verandert waarschijnlijk nauwelijks. Een opvallend gerucht is dat de Xperia 5 V een camera minder heeft dan zijn voorganger. Het is niet helemaal duidelijk welke camera wordt geschrapt, maar we gokken dat dit de telelens is. Daarmee kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Verder is er nog weinig over de camera’s bekend.

Blijf op de hoogte met Android Planet

Van 1 tot 5 september vindt overigens de technologiebeurs IFA 2023 plaats in Berlijn. Daar worden allerlei aankondigingen op het gebied van mobiele technologie verwacht. Ook daar houden we je natuurlijk van op de hoogte.