‘Sony bezuinigt op camera’s Xperia 5 V’

Slecht nieuws voor fotografiefanaten. In tegenstelling tot zijn voorgangers lijkt de compacte Sony Xperia 5 V niet drie, maar slechts twee camera’s op de achterkant te krijgen. Of daar een prijsverlaging tegenover staat, is nog niet bekend.

‘Niet drie, maar twee camera’s op Sony Xperia 5 V’

De Sony Xperia 5 IV van vorig jaar had, net als zijn voorgangers, drie camera’s op de achterzijde. Dat lijkt niet te gelden voor de nieuwe versie die later dit jaar uitkomt. Reddit-gebruiker JB2unique postte een schijnbaar officiële marketingvideo van de Sony Xperia 5 V waarop slechts twee lenzen zichtbaar zijn.

Dat zou betekenen dat het toestel niet langer een kleinere versie van het vlaggenschip, de Sony Xperia 1 V, genoemd kan worden. Die heeft immers wél drie camera’s op de achterkant. Welke van de lenzen het veld moet ruimen, is nog niet bekend. We kunnen natuurlijk wel gokken: vermoedelijk ontbreekt de telelens om mee in te zoomen. Die was op de Xperia 5 IV namelijk al minder goed dan op de Xperia 5 III uit 2021.

Het zou natuurlijk een flinke downgrade zijn als je straks helemaal niet meer optisch kunt inzoomen met de Xperia 5 V. We kunnen alleen maar hopen dat daar een prijsverlaging tegenover staat. De Sony Xperia 5 IV moest vorig jaar 1049 euro kosten. Dat zou voor een smartphone met slechts twee camera’s wel erg duur zijn.

Meer over de Sony Xperia 5 V

Sony brengt zijn Xperia 5-toestellen doorgaans in de herfst uit. Vermoedelijk geldt dat ook voor de nieuwste versie. Op de video zien we dat het uiterlijk weinig verandert. We zien weer flinke bezels aan de onder- en bovenzijde. Daartussen bevindt zich een compact 6,1 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

Aan de binnenkant mogen we een Snapdragon 8 Gen 2-chip verwachten die voor geweldige prestaties zorgt. De batterij heeft ondanks het kleine scherm een hoge capaciteit van 5000 mAh. Er is bovendien weer een koptelefoonaansluiting aanwezig, zodat je je bedrade headset gewoon kunt gebruiken.

