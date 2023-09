Sony Xperia 5 V onthuld: compact en duur vlaggenschip

Met de Xperia 5 V brengt Sony zijn nieuwste, compacte vlaggenschip uit. In dit artikel lees je alles over de smartphone en welke verbeteringen zijn doorgevoerd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia 5 V officieel aangekondigd

De Xperia 5 V is alweer de vijfde smartphone in de Xperia 5-lijn van Sony. Het nieuwe toestel volgt de Xperia 5 IV van vorig jaar op en onderscheidt zich opnieuw door de compacte behuizing. De Xperia 5 V is iets zwaarder en dikker dan zijn voorganger, al verschilt het niet veel.

De telefoon heeft een 6,1 inch-scherm met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zien beelden er scherp en vloeiend uit, zoals je van een vlaggenschip mag verwachten. Sony kiest opnieuw voor een dunne rand aan de boven- en onderkant van het scherm, waardoor het beeld niet wordt onderbroken.

6,1 inch-oled-scherm: full-hd en 120Hz-ververssnelheid

Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB RAM en 128GB opslag

Vingerafdrukscanner aan de zijkant, in aan/uit-knop

5000 mAh-batterij met snelladen en draadloos opladen

Nieuwe hoofdcamera die ook 2x inzoomt

Koptelefoonaansluiting en betere speakers

Waterdicht door IP68-cerficatie

Android 13 en twee grote Android-updates

Gorilla Glass Victus 2 beschermt tegen krasjes

Onder de motorkap van de Xperia 5 V zit de snelste mobiele processor van dit moment, de Snapdragon 8 Gen 2. Dit is de opvolger van de chip die in de Xperia 5 IV zat en hij is weer eens stukje krachtiger en zuiniger. De telefoon wordt – net als de Xperia 1 V van eerder dit jaar – minder warm bij intensief gebruik. Voorgaande Sony-toestellen hadden last van oververhittingsproblemen. Sony prikt hier 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. De opslag is uitbreidbaar met een micro-sd-kaartje.

De smartphone is IP68-gecertificeerd en kan daardoor tegen stof en water. De stereospeakers zijn verbeterd, omdat ze volgens Sony dynamischer en ruimtelijker klinken. Dat is handig als je regelmatig een serie of film kijkt op bijvoorbeeld Netflix.

Tijdens een presentatie vertelde de fabrikant dat de speakers verreweg het meest worden gebruikt voor de audio bij het kijken van media. Ook is er een koptelefoonaansluiting aanwezig voor oordopjes of koptelefoons met een kabel.

Verbeterde camera’s

Sony heeft vooral verbeteringen doorgevoerd aan de camera’s van de Xperia 5 V. Wat direct opvalt is dat de smartphone achterop niet drie, maar nog maar twee lenzen heeft. De telelens, waarmee je zonder kwaliteitsverlies kan inzoomen, is verdwenen.

Sony lost dit op met de hoofdcamera, die een hogere resolutie van 48 megapixel heeft. Het is mogelijk om 2x in te zoomen en daarbij blijft er 12 megapixel over. Dat ziet er volgens Sony beter uit dan digitale zoom, waarbij er doorgaans snel kwaliteit verloren gaat.

Desondanks is het jammer dat de zoomcamera is geschrapt. Wel heeft de Xperia 5 V een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera met een betere sensor. Die vangt meer licht op en maakt daarom mooiere foto’s in het donker. Standaard worden pixels samengeperst om tot mooiere 12 megapixel-kiekjes te komen.

Sony heeft ook gesleuteld aan de portretmodus, die mooiere resultaten moet afleveren bij mindere lichtomstandigheden. De 12 megapixel-groothoeklens maakt wijdere plaatjes, van bijvoorbeeld landschappen of architectuur. Op de voorkant zit een 12 megapixel-frontcamera voor selfies en videogesprekken.

Sony introduceert filters in de camera-app om foto’s op te fleuren. Op deze manier kun je kleuren levendiger vastleggen of foto’s juist verzadigd afdrukken. Ook nieuw is de Video Creator-app om filmpjes simpel te bewerken. Bewerkte video’s worden vervolgens opgeslagen in Google Foto’s.

Grote batterij en updatebeleid

Dan de accu van de Xperia 5 V. De batterij is 5000 mAh groot en ondersteunt zowel snelladen met 30 Watt als draadloos opladen. De oplaadsnelheid is echter niet geweldig: een half uur aan het stroom vult de accu voor de helft. Draadloos opladen gaat nog iets langzamer en met maximaal 18 Watt. Sony levert – net als sommige andere fabrikanten – geen oplader mee in het doosje.

Sony belooft de Xperia 5 V van twee grote Android-upgrades te voorzien. De smartphone draait uit de doos op Android 13 en wordt dus bijgewerkt naar Android-versie 14 en 15. Beveiligingspatches verschijnen drie jaar lang. Het updatebeleid van Sony loopt achter op dat van veel fabrikanten. Samsung, Google, OnePlus en Xiaomi ondersteunen hun telefoons bijvoorbeeld langer.

Sony Xperia 5 V release en prijs

De Sony Xperia 5 V is deze maand in Nederland te koop voor 999 euro. Daarmee is de smartphone iets goedkoper dan de Xperia 5 IV van vorig jaar, die 1049 euro kostte. Het toestel verschijnt in drie kleuren: zwart, blauw en zilver.

Bestel je de smartphone binnen twee weken, dan krijg je een Sony WH-CH720N cadeau. Dit is een draadloze koptelefoon met noise cancelling, die normaliter voor rond de 100 euro wordt verkocht.