‘Sony Xperia 5 V wordt compacte krachtpatser met geweldige specificaties’

Ben je op zoek naar een compacte, maar razendsnelle smartphone? Als de gelekte specificaties van de Sony Xperia 5 V kloppen, zou dat weleens jouw ideale toestel kunnen zijn.

‘Dit zijn de specificaties van de Sony Xperia 5 V’

Na de zomer brengt Sony een opvolger uit van de Xperia 5 IV. De website MySmartPrice verzamelde alvast de vermoedelijke specificaties van deze Sony Xperia 5 V (vijf-vijf inderdaad). Het belooft opnieuw een compacte krachtpatser te worden. Hij draait namelijk op de Snapdragon 8 Gen 2-chip, die we kennen van onder meer de OnePlus 11. Dat is de snelste mobiele processor van dit moment.

Sony stopt daar volgens de geruchten maximaal 16GB RAM bij. Zijn voorganger bleef steken op 8GB. Er zou 256GB opslagruimte aanwezig zijn om al je bestanden te bewaren.

De Sony Xperia 5 IV van vorig jaar

Het scherm lijkt nauwelijks te veranderen. Je mag weer een relatief klein 6,05-inch-oled-display verwachten met een hoge verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Sony houdt nog altijd vast aan relatief dikke randen, waarin de selfiecamera is verwerkt. Daardoor geniet je van een ononderbroken scherm zonder gaatje.

De Sony Xperia 5 IV had een accucapaciteit van 5000 mAh. Dat geldt vermoedelijk ook voor zijn opvolger. Je laadt het toestel wel ietsje sneller op: met 33 in plaats van 30 Watt. Dat verschil zul je in de praktijk waarschijnlijk niet merken. Sony blijft op dit gebied een beetje achter. Er zijn inmiddels veel smartphones die met 100 Watt of nog sneller opladen.

Hoge prijs verwacht

Nog lang niet alle specificaties van de Sony Xperia 5 V zijn bekend. Zo weten we nog niets over de camera’s. We durven wel te gokken dat er weer drie aanwezig zullen zijn op de achterkant. Naast de hoofdcamera gaat het vermoedelijk om een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telecamera om mee in te zoomen.

Deze smartphone wordt allesbehalve goedkoop. De Sony Xperia 5 IV had in Nederland een adviesprijs van 1049 euro. Het nieuwe toestel zal vermoedelijk minstens net zoveel kosten.

