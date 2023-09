Sony Xperia 5 V: zo lang krijgt het toestel updates

De Xperia 5 V is de nieuwste telg van Sony. Het toestel biedt krachtige hardware, een compact design en heeft een prijs van 999 euro. Maar hoe zit het precies met updates? Android Planet zet het voor je op een rij.

Sony houdt aan een paar punten stevig vast en dat is onder andere het design van hun smartphones. Vandaag is de Xperia 5 V gepresenteerd en die bevat nog steeds geen notch of gaatje in het scherm voor de selfiecamera. Al generaties lang maakt het merk namelijk gebruik van smalle schermranden waarin zo’n camera en verschillende sensoren zijn verwerkt. Als je een website bekijkt, door je foto’s scrollt of een video opzet kun je zo dus genieten van een volledig scherm en dat is een groot pluspunt.

Wat echter geen punten scoort is het updatebeleid van de fabrikant, want daar houdt het merk zich ook krampachtig aan vast. De Sony Xperia 5 V komt op de markt met Android 13 en krijgt in de toekomst updates naar Android 14 én Android 15.

Android 14 wordt later deze maand al officieel uitgebracht door Google, de ontwikkelaar van de software en de andere grote update volgt volgend jaar. Simpel gezegd krijg je volgend jaar dus al de laatste update, mits Sony dat snel uitrolt, want dat gebeurt stiekem ook niet.

Qua beveiligingspatches doet het bedrijf het een tikkeltje beter, maar dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Ook deze nieuwe Xperia-smartphone krijgt namelijk drie jaar van zulke updates aangeboden, die het toestel moeten beschermen tegen kwaadwillenden.

Wil je jaren met je telefoon kunnen doen, kunnen genieten van de nieuwste functies en een veilig apparaat in handen hebben? Dan ben je dus veelal beter af bij een toestel van een ander merk. Check bijvoorbeeld ons artikel waarin we het updatebeleid van fabrikanten met elkaar vergelijken.

Er zijn tig fabrikanten die het veel beter doen, ook bij veel goedkopere toestellen en wat ons betreft mag Sony daar weleens flink mee aan de slag. Onlangs werd de Fairphone 5 gepresenteerd die maar liefst acht jaar aan updates krijgt. Volgens geruchten heeft ook Google zelf plannen om langer software-ondersteuning te bieden.

Op Android Planet verschijnt binnenkort de review van de Sony Xperia 5 V, waarin we natuurlijk ook een oordeel vellen over het updatebeleid. Vooraf kunnen we al wel zeggen dat dat natuurlijk wel een minpunt scoort.

