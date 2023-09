Sony Xperia 5 V vs Xperia 5 IV: de 4 belangrijkste verschillen

De Sony Xperia 5 V is aangekondigd en volgt de compacte Xperia 5 IV van vorig jaar op. Maar wat zijn de verschillen? We zetten ze voor je op een rijtje.

Sony Xperia 5 V vs Xperia 5 IV: de vergelijking

Met de Xperia 5 V brengt Sony zijn nieuwste, compacte vlaggenschip uit. De Xperia 5-telefoons van het bedrijf staan bekend krachtige hardware in een compact jasje te stoppen, en dat is bij de 5 V niet anders. Het toestel heeft opnieuw een 6,1 inch-scherm, dat je makkelijker met één hand bedient.

De verschillen tussen de Xperia 5 V en Xperia 5 IV zijn op papier klein, maar ze zijn er natuurlijk wel. Daarom nemen we de vier belangrijkste hieronder met je door.

1. Snellere processor

Bij een nieuw vlaggenschip hoort natuurlijk de snelste processor. De Sony Xperia 5 V is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2, de krachtigste chip van dit moment. Die volgt de Snapdragon 8 Gen 1 van vorig jaar op, die dan ook in de Xperia 5 IV zat. De processor is een stukje sneller en energiezuiniger, al zul je in de praktijk geen grote verschillen merken.

Sony stopt hier 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij. Dat is genoeg om alle apps en games vloeiend te draaien, maar er zijn high-end smartphones met meer werk- en opslaggeheugen verkrijgbaar. Wel is het mogelijk om de opslag zelf uit te breiden, al moet je dan wel een micro-sd-kaartje aanschaffen.

2. Camera’s

De belangrijkste verbeteringen van de Xperia 5 V zien we bij de camera’s. Opvallend genoeg heeft de nieuwe smartphone een camera minder dan zijn voorganger. De telelens, waarmee de Xperia 5 IV van vorig jaar optisch kon inzoomen, is geschrapt. Wel aanwezig is een nieuwe 48 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens.

De hoofdcamera is volgens Sony flink verbeterd en vangt bijvoorbeeld meer licht op, waardoor je betere foto’s krijgt in het donker. De hoofdcamera fungeert tevens als zoomlens, omdat je 2x kan inzoomen en zo 12 megapixel-plaatjes vastlegt. Hierbij treedt er volgens Sony ook weinig tot geen kwaliteitsverlies op.

Als je twijfelt tussen de Xperia 5 V en Xperia 5 IV, dan is het belangrijk om te weten dat de nieuwste telefoon langer wordt ondersteund. De 5V draait uit de doos op Android 13 en krijgt twee grote Android-versie-updates en drie jaar aan beveiligingspatches. Omdat de Xperia 5 IV een jaartje ouder is, loopt de ondersteuning ook eerder af.

Overigens kan het updatebeleid van Sony zich niet meten aan dat van veel andere fabrikanten. Samsung geeft zijn toptoestellen bijvoorbeeld vier Android-versie-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches. Dat geldt ook voor OnePlus. Google belooft op dit moment drie OS-updates en vijf jaar aan patches, maar zou zijn smartphones vanaf de Pixel 8 nog langer willen ondersteunen.

4. Prijzen

De Sony Xperia 5 V verschijnt later deze maand in Nederland. De adviesprijs bedraagt 999 euro en daarmee is het toestel bij de release vijf tientjes goedkoper dan zijn voorganger. Hij is bovendien veel gunstiger geprijsd dan de Xperia 1 V van eerder dit jaar. Deze telefoon is in juni uitgebracht voor maar liefst 1399 euro.

De Xperia 5 IV is zoals gezegd al een jaar oud en daarom in prijs gedaald. Op dit moment betaal je € 740,- voor de smartphone.

