Gerucht: Sony werkt aan compacte telefoon met 5,5 inch-scherm

Sony is naar verluidt bezig met een erg compacte smartphone, met een scherm van ‘maar’ 5,5 inch. Lees hier meer over het gerucht.

‘Sony Xperia Ace 4 is een kleine smartphone’

Anno 2022 zien we nog maar weinig écht compacte Android-toestellen, maar daar zou Sony verandering in willen brengen. Volgens een gerucht werkt de fabrikant aan de zogeheten Xperia Ace 4. De meest opvallende feature van deze telefoon is zonder twijfel het 5,5 inch-oled-scherm, waarmee ‘ie veel compacter is dan andere toestellen.

De meeste smartphones die nu verschijnen hebben een scherm van 6,5 inch of zelfs groter en 5,5 inch-telefoons zien we nog maar zelden. Volgens het gerucht heeft het scherm van de Sony Xperia Ace 4 een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en beeldverhouding van 21 bij 9. Door dat laatste is het display iets langer dan je gewend bent.

Ook zijn enkele specificaties bekend. Zo zou het kleine Sony-toestel beschikken over een Snapdragon 4 Gen 1-processor, met 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De batterij zou 4500 mAh groot zijn, wat gezien de compacte behuizing best fors is. Snelladen gaat mogelijk met 18 Watt; niet heel snel dus.

Het is onduidelijk of en wanneer de Sony Xperia Ace 4 wordt aangekondigd. De telefoon zou echter pas ergens volgend jaar verschijnen. Daarnaast weten we niet of de smartphone ook naar Nederland komt. Xperia Ace-toestellen worden hier niet verkocht, maar mogelijk brengt Sony ‘m onder een andere naam alsnog uit.

Ook compact: de Sony Xperia 5 IV

Een compacte Sony-telefoon die hier wél in de winkels ligt, is de Xperia 5 IV. Deze smartphone werd vorige maand aangekondigd en beschikt over een 6,1 inch-scherm. Het toestel beschikt verder over krachtige hardware en verbeterde camera’s, maar is erg duur: 1049 euro. Android Planet heeft de Sony Xperia 5 IV voor je getest en hieronder lees je de conclusie van de review.

De Sony Xperia 5 IV geeft ons heel wat gemengde gevoelens. Het is een toestel om je vingers bij af te likken qua aansluitingen en mogelijkheden, maar de prijs is weer verhoogd ten opzichte van de vorige generatie en begint extreme vormen aan te nemen.

Wel is de accucapaciteit wat verhoogd én we zien draadloos opladen, maar Sony levert geen oplader of usb-kabel mee. Op het gebied van de camera’s zien we een flinke achteruitgang op het gebied van de zoommogelijkheden en dat wringt.

Tel daarbij het magere updatebeleid en de hoeveelheid geheugen op en we komen tot de conclusie dat er heel wat betaalbaardere concurrentie op de loer ligt. De Xperia 5 IV is daarmee – net zoals de hele serie – niet voor de grote meute, maar voor een zeer specifiek publiek.

→ Lees verder in de volledige Sony Xperia 5 IV review!