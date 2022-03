Sony bevestigt Android 12 voor deze twee Xperia-smartphones

Heb jij een middenklasser-smartphone van Sony? Misschien krijgt jouw toestel dan eindelijk de langverwachte update naar Android 12.

Sony Xperia 10 II en Xperia 10 III krijgen Android 12

Sony was de afgelopen weken druk bezig met het uitrollen van zijn Android 12-update naar verschillende smartphones. De Japanse fabrikant voegt nu twee toestellen aan het Android 12-lijstje toe: de Xperia 10 II en Xperia 10 III. Wanneer de update precies beschikbaar is, blijft onduidelijk. Sony zegt echter dat “de update er spoedig aankomt”.

De Xperia 10 II en Xperia 10 III zijn beide middenklasser-smartphones. Ze krijgen daarom minder snel grote Android-updates. Android 12 brengt allerlei handige features naar de smartphones. Denk hierbij aan een gloednieuw ontwerp en een grotere focus op privacy. De software is nu al een tijdje uit – Android 13 is zelfs al in bèta. Sony komt dus wel een beetje laat, maar beter laat dan nooit.

Een aantal van Sony’s vlaggenschepen, waaronder de Xperia 1 III en 5 III, hebben de Android 12-update al een tijdje binnen. Of de Xperia 10 II en 10 III na Android 12 nog een andere update krijgen, vragen wij ons af. Sony ondersteunt zijn middenklasser-toestellen doorgaans niet langer dan twee tot drie jaar.

Hoe weet je wanneer de update beschikbaar is?

Omdat Sony nog geen exacte releasedatum voor de update bekendmaakt, weten we niet precies wanneer jij de update kunt installeren. Het is handig om zo nu en dan even te checken of Android 12 al voor jouw toestel beschikbaar is. Pak daarvoor je toestel erbij en open de instellingen, ga naar het software-tabblad en check of je de update kunt downloaden.

Het updaten gaat via een zogenaamde ota-update, oftewel over the air. Je kunt de update dus gratis via je smartphone installeren – je hebt hier geen computer voor nodig. Gebruik daarvoor een wifi-verbinding, want het gaat om behoorlijk grote bestanden. Het zou zonde zijn als je in één klap door je bundel heen bent. Zorg er ook voor dat je toestel aan de oplader hangt, zodat hij niet uitvalt.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de Sony Xperia 10 III? Lees dan hier onze uitgebreide Sony Xperia 10 III review.

