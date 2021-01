Enkele jaren geleden waren er nog genoeg kleine smartphones op de markt. Nu is het aanbod maar magertjes, maar daar lijkt later dit jaar verandering in te komen. Check hier de eerste Sony Xperia Compact 2021-renders.

Sony Xperia Compact 2021-renders: klein maar fijn

Er zijn renders verschenen van een aankomende Sony Xperia Compact-smartphone. Deze met de computer gemaakte afbeeldingen zijn online gezet door de bekende lekker Steve Hemmerstoffer op Voice. Geruchten dat de fabrikant weer zou werken aan zo’n kleiner model voor release in 2021 deden eerder de ronde.

Het toestel meet volgens Hemmerstoffer 140 bij 68,9 bij 8,9 millimeter en heeft een scherm van 5,5 inch. Met die afmetingen is het toestel iets groter dan de iPhone 12 mini van concurrent Apple. De smartphone krijgt een plat scherm aan boord, met relatief dikke schermranden en kin.

Daarnaast is er een notch aanwezig, waarin de frontcamera is verwerkt. Daarmee schiet je selfies van maximaal 8 megapixel. Het wordt een van van de eerste toestellen van Sony met zo’n inkeping, terwijl nagenoeg alle fabrikanten allang zijn overgestapt op een klein gaatje in het scherm. Opladen kan via de usb c-poort aan de onderzijde van het toestel.

De aankomende Compact heeft een koptelefoonaansluiting aan de bovenkant. De rechterkant biedt plaats aan de knoppen voor volume en de camera. Tot slot is daar ook de aan/uit-knop geplaatst met daarin de vingerafdrukscanner.

“Nieuwe Compact wordt budgettoestel”

In het bericht op Voice worden geen verdere details gedeeld over de specificaties of prijs van het nieuwe toestel. Website XperiaBlog zegt te weten dat het gaat om een budgettoestel. Verwacht dus geen high-end Snapdragon-chip, veel werkgeheugen of de beste camera’s en display.

In de renders van Hemmerstoffer zien we wel twee camera’s op de achterzijde, bijgestaan door een flitser. Veel details daarvan zijn ook nog niet bekend, maar de hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 13 megapixel.

Meer Sony-smartphones in 2021

Naast dit compacte toestel verwachten we dit jaar nog meer nieuwe smartphones van de producent. Zo zijn er onlangs ook al renders verschenen van de vermeende Sony Xperia 10 III. Ook verwachten we opvolgers van de Sony Xperia 5 II en het topmodel, de Sony Xperia 1 II.

