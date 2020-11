Sony werkt mogelijk aan een nieuwe smartphone in de Xperia Compact-lijn, die bestaat uit handzame telefoons. Het toestel zou volgend jaar op de markt moeten verschijnen.

‘Sony Xperia Compact-lijn keert terug in 2021’

Sony komt in de eerste helft van volgend jaar misschien met een nieuwe, kleine telefoon in de Compact-lijn. Deze reeks smartphones werden een aantal jaar geleden verkocht en waren populair door het handzame formaat. Het gerucht komt van de onbekende website AndroidNext en daarom nemen we de informatie vooralsnog met een flinke korrel zout.

De Xperia XZ2 en Xperia XZ2 Compact uit 2018.

Het onaangekondigde toestel zou een scherm van 5,5 inch hebben, wat relatief compact is. De meeste smartphones hebben tegenwoordig een scherm van 6 inch of groter en bij veel telefoons gaat het schermformaat boven de 6,5 inch uit. Toestellen als de Motorola Moto G9 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra en Note 20 Ultra hebben zelfs een display van 6,8 of 6,9 inch.

De nieuwe Sony-telefoon zou een kleinere versie zijn van de Xperia 1 III, die de Xperia 1 II van dit jaar moet opvolgen. Naar verluidt beschikt het kleine toestel over de nog onaangekondigde Snapdragon 775-processor. Verder zijn er nog geen specificaties of andere details bekend; mogelijk lekken deze op een later moment uit.

Sony-telefoons in 2020

Hoewel het nog de vraag is of de Compact-smartphones echt terugkeren, kwam Sony dit jaar wel met een relatief kleine telefoon: de Xperia 5 II. Deze telefoon heeft een 6,1 inch-scherm met dunne randen (en een smalle behuizing) en daardoor is ‘ie redelijk goed met één hand te bedienen. Het bedrijf bracht ook de Xperia 1 II uit, maar dit toestel heeft een groter 6,5 inch-display.

Meer weten? Lees ook de reviews van de Sony Xperia 5 II en Xperia 1 II hieronder. We bespreken de plus- en minpunten van de toestellen en op welke manier ze zich weten te onderscheiden.