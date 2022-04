Sony Xperia IV-aankondiging op 11 mei: dit kun je verwachten

De onthulling van de Sony Xperia IV vindt waarschijnlijk plaats op 11 mei. In een korte videoteaser wordt teruggeblikt op de Xperia 1-serie en genoemd dat er een nieuw model aankomt. Of dat de enige aankondiging wordt? Android Planet denkt van niet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony evenement 11 mei

Woensdag 11 mei is het tijd voor een online-event van Sony. Hoewel het merk niet meedoet met de grote jongens heeft het nog steeds een grote schare fans van Xperia-smartphones. In onderstaande videoteaser wordt er ingegaan op de Xperia 1 uit 2019, Xperia 1 II uit 2020 en natuurlijk het huidige topmodel, de Xperia 1 III.

Tot slot toont de video dat de volgende ‘One’ eraan komt, oftewel de Xperia 1 IV. Van dat toestel zijn eerder al vermeende renders gelekt, waardoor we precies weten hoe ‘ie eruit komt te zien. Opvallend aan het vernieuwde design zijn de plat uitgevoerde zijkanten. De huidige Xperia-modellen hebben afgeronde randen, maar Sony lijkt daar vanaf te stappen.

Ook houdt de fabrikant stevig vast aan de smalle schermranden aan de boven- en onderzijde. Daarin zijn verschillende sensoren en de frontcamera verwerkt. Die vind je dus niet in een klein gaatje of notch in het scherm.

Sony Xperia 1 IV renders

Specificaties Sony Xperia 1 IV

De exacte specificaties van het nieuwe vlaggenschip zijn nog onbekend. Wel gaan we er vanuit dat de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chip aan boord is en ook krijgt het toestel drie camera’s op de achterkant, vermoedelijk een hoofdcamera, groothoeklens en sensor met variabele telelens om in te zoomen.

Sony kennende is er weer een 4K amoled-scherm van 6,5 inch aanwezig met een ververssnelheid van maximaal 120 keer per seconde. Die hoge resolutie wordt echter alleen gebruikt bij verschillende apps en content, simpelweg omdat het veel van de accu vraagt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Xperia 5 IV en Xperia 10 IV in de maak?

Of Sony alleen het nieuwe vlaggenschip presenteert op 11 mei is nog de vraag. Er is namelijk ook nog de Xperia 5-serie. Bij deze smartphones is bijvoorbeeld geen 4K-scherm aanwezig om de kosten te drukken.

Vorig jaar werden beide voorgangers gepresenteerd op hetzelfde digitale evenement. We gaan er stiekem vanuit dat we naast de twee nieuwe krachtpatsers ook nog de Sony Xperia 10 IV gaan zien. Dat toestel wordt de opvolger van de Sony Xperia 10 III, die een adviesprijs had van 429 euro.

De smartphones draaien vermoedelijk op Android 12, waaroverheen een lichte schil ligt. Hoe het precies zit met het updatebeleid is nog de vraag. De high-end smartphones van vorig jaar kregen slechts twee grote updates; een stuk minder dan verschillende concurrenten uitrollen.

Lees meer over Sony: