Sony heeft een nieuwe budgetsmartphone aangekondigd, de Xperia L4. Het toestel heeft een groot scherm met een beeldverhouding van 21 bij 9, maar beschikt ook over een driedubbele camera achterop.

Sony Xperia L4 officieel aangekondigd

De Xperia L4 is de opvolger van de Xperia L3 en introduceert een aantal verbeteringen. Eén daarvan is het scherm, dat nu 6,2 inch meet en een beeldverhouding heeft van 21 bij 9. Dit langgerekte formaat kennen we van de Xperia 1 en Xperia 5, en maakt het mogelijk om films in volledig formaat op de smartphone te kijken. De resolutie is met 1680 bij 720 pixels wel relatief laag.

De Xperia L4 is tevens de eerste smartphone van Sony met een notch. Het bedrijf koos er bij eerdere toestellen telkens voor om boven en onder het scherm dunne randen te plaatsen, en ook bijvoorbeeld niet te kiezen voor een cameragat in het scherm. De notch is bij de Xperia L4 klein, maar onder het display zit wel een flinke rand.

Ook nieuw is de driedubbele camera achterop. Het gaat om een primaire camera van 13 megapixel, 5 megapixel-groothoeklens voor wijde shots en 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. Op de voorkant zit een 8 megapixel-selfiecamera voor zelfportretten. Door de groothoeklens is de camera veelzijdiger dan die van de L3, die naast een hoofdcamera alleen een dieptesensor had.

Draait op oude Android-versie

Verder is de Xperia L4 voorzien van een 3580 mAh-accu en ondersteuning voor snelladen. Onder de motorkap zit een MediaTek Helio P22-chip met 3GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat laatste is met een micro-sd-geheugenkaartje verder uit te breiden. De telefoon draait helaas nog op Android 9.0 (Pie) en niet het nieuwere Android 10.

Het is bovendien de vraag of de smartphone wel een Android 10-upgrade krijgt: eerdere Xperia L-telefoons werden ook met een oudere Android-versie uitgebracht en vervolgens niet meer bijgewerkt. Sony brengt wel regelmatig beveiligingsupdates uit voor zijn smartphones.

Sony Xperia L4 release en adviesprijs

De Sony Xperia L4 is vanaf de lente in Nederland verkrijgbaar, maar de adviesprijs is nog niet bekend. Wel heb je straks de keuze uit twee kleuren: blauw en zwart.

