Sony Xperia Pro-I officieel: alle focus op de camera’s

Fabrikant Sony heeft vrij onverwacht de Xperia Pro-I officieel gepresenteerd. Het toestel komt uit in een aantal selecte landen waaronder Nederland. De smartphone met een camerasensor van 1 inch ligt vanaf december in de winkels en kost 1799 euro.

Sony Xperia Pro-I officieel: sensor van 1 inch

De Xperia Pro-I is het nieuwe en ultieme vlaggenschip van Sony. De meest opvallende functie is de sensor met een grootte van 1 inch. Deze gebruikt de fabrikant ook in de RX100 VII-camera, maar wel zijn er wat aanpassingen doorgevoerd. Zo is de resolutie van de foto’s van de smartphone wat verlaagd: 12 megapixel in plaats van 20 megapixel.

Het grote voordeel van zo’n grote sensor? Hij vangt meer licht op, waardoor foto’s in mindere lichtomstandigheden een stuk beter moeten zijn. Er is een variabel diafragma aan boord van F/2.0 tot F/4.0. Filmen kan in een hoge 4K-resolutie met maximaal 120 frames per seconde.

De andere twee camera’s gebruik je om foto’s te maken in een wijdere hoek (12 megapixel) en voor twee keer optische zoom. Vooral de zoomsensor valt in het niets bij de huidige Sony Xperia 1 III en Sony Xperia 5 III, die kunnen namelijk verder zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Er is ook een fysieke sluiterknop aanwezig om foto’s en video’s te maken. Daarnaast is er nog een een knop aan boord, waaraan je zelf een bepaalde handeling kunt koppelen.

High-end hardware aan boord

Sony kiest voor de bekende Snapdragon 888-processor, bijgestaan door 12GB RAM. Standaard is er al 512GB interne opslag aanwezig, maar dat kan ook nog worden uitgebreid. Ook een koptelefoonaansluiting is aan boord en de fabrikant levert een USB-C naar HDMI-kabeltje mee. Zo sluit je het toestel makkelijk aan op een externe monitor of televisie.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een hoge 4K-resolutie van 3840 bij 1644 pixels. Het ververst maximaal 120 keer per seconde en heeft een langwerpige verhouding van 21:9. Daarnaast verkoopt Sony ook een los extern schermpje van 3,5 inch. Deze kun je op de achterkant van het toestel klikken om makkelijk te zien wat je fotografeert.

Vanaf december in de winkel voor 1799 euro

De Xperia Pro-I komt ook naar Nederland en heeft een adviesprijs van 1799 euro. Daarmee is het toestel een stuk betaalbaarder dan de Sony Xperia Pro die eerder werd uitgebracht in het buitenland en een adviesprijs had van 2499 euro.

