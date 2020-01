Android 10 nu beschikbaar voor Sony Xperia XZ3 en XZ2-smartphones

Sony heeft een aantal oudere high-end smartphones van een Android 10-update voorzien. Gebruikers van de Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ2 Compact en XZ2 Premium kunnen aan de slag met de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

Sony Xperia XZ3 Android 10-update begonnen

Heb je een Sony Xperia XZ3 of een toestel uit de XZ2-reeks? Dan kun je vanaf de update naar Android 10 downloaden en installeren. Sony is begonnen met de uitrol van de nieuwste versie voor vier toestellen, en verschillende lezers laten aan Android Planet weten dat de update ook in Nederland beschikbaar is.

De Android 10-update voor de Sony-telefoons heeft versienummer 52.1.A.0.532 en is ongeveer 730MB groot. Het is daarom slim om de update via een wifi-verbinding binnen te halen, om te voorkomen dat je snel door je databundel heen bent.

Je ontvangt automatisch een melding als de update voor je toestel klaarstaat. Het is ook mogelijk om handmatig op updates te controleren door naar ‘Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Software-update’ te gaan.

Sony en Android 10

Sony maakte eind vorig jaar bekend welke smartphones Android 10 krijgen en gaf de Xperia 1 en Xperia 5 als eerste een update. De nieuwste versie introduceert een systeembrede donkere modus, nieuwe privacy-opties, een verbeterd deelmenu en nog veel meer. Voor de Xperia XZ3 is Android 10 de eerste grote Android-upgrade, de Xperia XZ2-toestellen kregen eerder een Android Pie-update. Dit betekent waarschijnlijk dat de XZ2-smartphones niet meer hoeven te rekenen op Android 11, omdat Sony zijn high-end telefoons doorgaans maar twee versie-updates geeft.

Alleen de Xperia 10 en Xperia 10 Plus, twee midrangers die vorig jaar verschenen, moeten nog een Android 10-update krijgen. Waarschijnlijk duurt dit niet heel lang meer; Sony beloofde de toestellen ‘begin 2020’ te updaten.

Wil je weten of jouw smartphone een Android 10-update krijgt? Check dan het grote Android 10 update-overzicht voor alle informatie!

