Het jaar is bijna voorbij, 2021 staat voor de deur en daarom is het tijd voor een terugblik. Wat was de meest favoriete smartphone van afgelopen jaar? Deze ronde is redacteur Colin aan de beurt. De Sony Xperia 5 II is zijn favoriete smartphone van 2020.

Sony Xperia 5 II is mijn favoriete smartphone

Werken bij Android Planet is een genot op allerlei gebieden en het testen van smartphones hoort dat natuurlijk zeker bij. Het afgelopen jaar verschenen weer tientallen reviews op onze website en ook ik ben flink aan de slag geweest. Vorig jaar koos ik de Motorola One Vision als meest verfrissende toestel, maar afgelopen jaar was dat voor mij de Sony Xperia 5 II.

Compact en prima scherm

De Xperia 5 II is een slank toestel met een relatief klein scherm van 6,1 inch. Dat heeft echter zo’n langgerekte beeldverhouding dat de telefoon merkbaar smaller is dan veel andere smartphones. Vasthouden is daardoor geen probleem en ook bedienen met één hand gaat redelijk. De glazen behuizing is niet mijn favoriet en voelt wat gladjes aan.

Een matte afwerking, zoals bij de OnePlus 8 Pro, blijft mijn absolute favoriet. Vroeger bracht de fabrikant ook toestellen uit in allerlei kekke kleurtjes, maar die tijd lijkt voorbij en dat is jammer. Het toestel is vrij simpel qua uiterlijk, maar ik houd wel van dat minimalistische. Ook is de 5 II symmetrisch opgebouwd, afgezien van de cameramodule op de achterkant.

Er is een oled-display aanwezig met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Die tovert alles wat je maar wil tevoorschijn en dat maakt het scherm een pracht om naar te kijken. Kleuren knallen ervan af en de ververssnelheid van 120Hz zorgt voor een soepele ervaring. Een notch of gaatje voor de frontcamera is niet aanwezig, want die camera vind je in de rand boven het scherm. Dat is misschien wat ouderwets qua design, maar laat je wel optimaal genieten van films, series, websites en foto’s.

Krachtig en uitgebreide mogelijkheden

Qua hardware biedt de Xperia 5 II een compleet pakket in de vorm van de Snapdragon 865-chip, 8GB RAM en 128GB uitbreidbaar opslaggeheugen. Over prestaties had ik tijdens de reviewperiode dan ook niks te klagen. Multitasken is geen probleem, net zoals grote apps openen of het spelen van een zware 3D-game. Met die chip ben je gelijk klaar voor de toekomst dankzij 5G-ondersteuning.

Qua functies heb je met deze Xperia ook niks te klagen en dat is wat me het meest verbaasde. Een snelle vingerafdrukscanner vind je in de zijkant, net zoals een fysieke cameraknop. Ook is er een knopje aanwezig om de Google Assistent op te roepen. Notificaties zie je snel via het rgb-ledje en ook dat is een nagenoeg unieke functie in Android-land. Dat hele pakket scoort wat mij betreft veel pluspunten.

De accuduur is prima om zo’n anderhalve dag intensief gebruik te maken van het toestel, maar qua opladen mag Sony zich zeker nog verbeteren. Dat gaat met maximaal 21 Watt en daar heeft de concurrentie het merk dus wel allang ingehaald in deze prijsklasse.

Bijna kale Android, wel iets teveel bloatware

Sony staat bekend om zijn fijne en lichte Android-software en dat is nog steeds het geval. De software voelt schoon aan en heeft veel weg van stock-Android, zoals je ook op de Google Pixel-smartphones vindt. Wel levert Sony steeds meer voorgeïnstalleerde apps mee, wat jammer is.

Qua updatebeleid moet Sony wel andere merken voor laten gaan. Zo rollen onder andere Xiaomi, Oppo en Samsung al Android 11 uit voor verschillende toestellen. Ook Sony is daarmee begonnen, maar die uitrol is vooralsnog voorbehouden aan de duurdere Sony Xperia 1 II.

In mijn review van de Sony Xperia 5 II noemde ik ook de adviesprijs nog van 899 euro. Die is in lijn met veel andere high-end toestellen, maar daarvoor moet je wel ultieme perfectie leveren om als kleine speler nog indruk te kunnen maken. Inmiddels is de prijs een stuk gedaald, wat het toestel een stuk aantrekkelijker maakt.

Grootste tegenvaller van 2020: Google

Geen specifiek toestel als tegenvaller voor mij deze ronde. Ik trek het iets algemener en kies – om meerdere redenen – voor Google. Zo is Android 11 dit jaar verschenen, maar als je dacht of hoopte dat dat grootste vernieuwingen zou brengen, dan kom je bedrogen uit. De update is naar mijn bescheiden mening zelfs klein te noemen en had best Android 10.5 mogen heten.

Dit is jammer, want er is nog genoeg te schaven aan Android om het beter en beter te maken. Daarbij heeft de uitrol van Android 11 nogal lang geduurd. Dat ligt natuurlijk grotendeels aan de fabrikanten van Android-smartphones, maar Google mag hier wel wat actiever achteraan gaan. Bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de snelheid van de uitrol van updates.

Ook kijk ik wel een beetje naar Google in combinatie met het falen van het Android One-project. Daarin had de fabrikant meer kunnen doen om er een groter succes van te maken. Er zijn steeds minder fabrikanten die toestellen uitbrengen met die kale en fijne Android-versie en daarin had Google wat mij betreft een grotere rol moeten spelen.

Tot slot wil ik ook het punt van het uitbrengen van hardware in ons kikkerlandje aanstippen. We mogen dan relatief klein zijn, Nederlanders zijn wel vrij techminded. De nieuwe Google Pixel-smartphones zijn hier ook dit jaar officieel niet uitgebracht.

Hetzelfde geldt voor de Chromecast met Google TV. Die slimme dongle is hier nog steeds niet te koop, omdat Google voorrang geeft aan andere landen en de animo daar wil checken. Gewoonweg zonde, want het zijn toffe producten die ik hier gewoon officieel wil zien!

