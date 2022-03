Gerucht: Samsung Galaxy A13 en A33 (met 5G) volledig gelekt

Via een betrouwbare bron is nagenoeg alles gelekt over de Samsung Galaxy A33. Specificaties en afbeeldingen van het toestel wijzen op een betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning.

‘Dit zijn de Samsung Galaxy A33 specificaties’

Via de betrouwbare website WinFuture zijn alle details van de komende Samsung Galaxy A33 verschenen. Het toestel wordt onder de Samsung Galaxy A53 gepositioneerd en is de opvolger van de Galaxy A32.

Het scherm heeft een diagonaal van 6,4 inch en er is een amoled-paneel aan boord met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die bevat een kleine inkeping voor de frontcamera. De ververssnelheid wordt minimaal 90Hz aldus eerdere bronnen.

Details over de camera’s zijn nog niet bekend, maar op de achterkant zijn er vier te vinden. De opstelling van de A52 bestaat uit een primaire camera, groothoeklens, dieptesensor en een camera voor close-ups. We gaan er stiekem vanuit dat Samsung voor de A53 hetzelfde in gedachten heeft.

Het toestel wordt aangedreven door de Exynos 1200-chip, ontwikkeld door de fabrikant zelf. Die is krachtig genoeg voor alledaagse taken zoals social media of een simpele game. Tevens is er 5G-ondersteuning aanwezig, zodat je klaar bent voor de toekomst. Er is 6GB RAM aan boord en minimaal 128GB interne opslag. Kleuren waarin het toestel op de markt komt zijn onder andere blauw, zwart, wit en perzik. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh, maar over de oplaadsnelheid is nog niks genoemd. Samsung bracht de 5G-versie uit van de Galaxy A52 in maart 2021 vanaf 429 euro.

Samsung Galaxy A13: goedkoper en geen 5G

De A13 krijgt een scherm van 6,6 inch volgens de nieuwe info met een eveneens prima resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Wel gaat het om een lcd-paneel dat kleuren wat minder sprankelend weergeeft. Ook dat scherm ververst maximaal 90 keer per seconde en bevat een notch voor de selfiecamera.

De accu is 5000 mAh groot, opladen gaat met maximaal 15 Watt. Op de achterkant is ook een viertal camera’s te vinden, waarbij de primaire sensor een resolutie heeft van 48 megapixel. Je kunt ook macrofoto’s maken van dichtbij of portretfoto’s met een diepte-effect. De vierde camera gebruik je voor iets wijdere beelden.

Onder de motorkap ligt ook een processor van Samsung zelf met 4GB werkgeheugen en 64GB uitbreidbare opslag. De smartphone komt op de markt in het wit, blauw en zwart en gaat volgens de bron over de toonbank voor zo’n 200 euro.

Onthulling binnenkort?

Aangezien de vele lekken van de verschillende modellen uit de Galaxy A-lijn verwachten we een snelle aankondiging, misschien nog wel deze maand. Naast deze twee modellen en de Galaxy A53 wordt ook de Samsung Galaxy A73 nog verwacht. Dat model moet de grootste worden van het nieuwe viertal en is de opvolger van de huidige Galaxy A72.

