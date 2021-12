‘Specificaties Honor 60 gelekt, toestel lijkt sterk op voorganger’

De Honor 50 is in Nederland pas net verkrijgbaar, maar toch zijn er al specificaties gelekt van de Honor 60. De nieuwe smartphone gaat waarschijnlijk sterk lijken op zijn voorganger.

‘Dit zijn de specificaties van de Honor 60’

Sinds vorig jaar is Honor losgeweekt van Huawei. Om die reden mag het bedrijf weer smartphones aanbieden met Google-diensten. Daardoor is het voor Honor ook weer interessant om telefoons te verkopen in Europa. Zo is de Honor 50 sinds kort beperkt verkrijgbaar op de Nederlandse markt.

Nu al zijn er specificaties gelekt van zijn opvolger, de Honor 60. Volgens 91Mobiles gaat de smartphone sterk lijken op zijn voorganger. Onder de motorkap vinden we dezelfde Snapdragon 778G-chip. Dat is een midrange-processor die snel genoeg is voor dagelijkse taken, maar geen wonderen verricht wanneer je bijvoorbeeld veel games speelt. Honor stopt daar maximaal 12GB RAM bij.

Ook de camera’s zijn bijna identiek. Naast een 108 megapixel-lens vinden we een groothoekcamera terug met een resolutie van 8 megapixel en een dieptesensor voor mooiere portretten. De macrocamera van de Honor 50 ontbreekt.

Honor 50

Je moet goed zoeken naar verdere verschillen tussen de specificaties van de Honor 50 en 60. Toch zijn die er wel. Het scherm lijkt te groeien van 6,57 naar 6,67 inch. Het gaat opnieuw om een oled-display met goede zwartwaardes en een hoog contrast. De verversingssnelheid blijft 120Hz. Dat betekent dat het beeld er erg soepel uitziet. De accu groeit van 4300 mAh naar 4800 mAh en opladen gaat weer lekker rap met 66 Watt.

Nederlandse release nog niet zeker

Honor kondigt de Honor 60 op 1 december aan. Het toestel is straks verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, goud, blauw en groen. Of hij ook naar Nederland komt, is nog onduidelijk. Die kans lijkt echter zeker aanwezig, aangezien de smartphones van het merk vroeger ook bij ons te koop waren.

Naast de gewone Honor 60 verwachten we ook een Honor 60 Pro. Die heeft waarschijnlijk een snellere processor en mogelijk nog meer voordelen.

