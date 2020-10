‘Dit zijn de specificaties van de Huawei Mate 40 Pro’

De specificaties van de Huawei Mate 40 Pro liggen op straat. Een bekende lekker heeft de belangrijkste eigenschappen van het toestel online gezet. Huawei legt wederom veel nadruk op de camera’s.

Lees verder na de advertentie.

‘Specificaties Huawei Mate 40 Pro gelekt’

De Huawei Mate 40 Pro wordt volgens WinFuture een flinke jongen. De telefoon is 162,9 millimeter lang, 75,5 millimeter breed en 9,1 millimeter dik. Het gewicht bedraagt 212 gram. Huawei presenteert de smartphone op 22 oktober.

Het toestel heeft een groot oled-scherm van 6,76 inch. Met 2772 bij 1344 pixels zou het beeld er erg scherp uit moeten zien. Of het display een hoge verversingssnelheid ondersteunt is nog niet bekend. Dat lijkt wel waarschijnlijk, aangezien de Huawei P40 Pro al een 90Hz-scherm heeft. Daarmee scroll je soepeler door bijvoorbeeld menu’s en sociale media. Er zijn ook smartphones met een nóg sneller 120Hz-scherm, zoals de OnePlus 8T en de Samsung Galaxy 20 FE.

Het scherm van de Mate 40 Pro is verder sterk gebogen, waardoor het over de randen heen lijkt te vallen. Onder het display bevindt zich een optische vingerafdrukscanner, waarmee je de telefoon kunt ontgrendelen.

Snelle hardware

De Huawei Mate 40 Pro draait op de HiSilicon Kirin 9000. Dat is de nieuwste processor van het bedrijf en voorlopig de laatste die door chipfabrikant TSMC werd vervaardigd. Door het Amerikaanse handelsverbod mag het bedrijf voorlopig geen nieuwe chips meer voor Huawei maken.

Na de A14 in de iPhone 12 is de Kirin 9000 de tweede smartphonechip die op 5 nanometer gebakken wordt. Dat betekent dat de processor betere prestaties levert en tegelijk zuiniger met de accu omspringt. Huawei stopt er 8GB werkgeheugen bij en 256GB werkgeheugen. Zoals je mag verwachten biedt de Kirin 9000 ook ondersteuning voor 5G.

Huawei heeft de camera’s van de Mate 40 Pro in een cirkel geplaatst.

De Huawei Mate 40 Pro heeft uitstekende specificaties op cameragebied. De primaire sensor is optisch gestabiliseerd en heeft een resolutie van 50 megapixel. Daarnaast heeft de Mate 40 Pro een ultragroothoeklens van 20 megapixel en een 12 megapixel-camera om mee in te zoomen.

Je kunt met de Huawei Mate 40 Pro videobeelden schieten in 8K-resolutie. Daarnaast is er een extra camera ingebouwd die voor betere autofocus moet zorgen. Ook voorziet Huawei het toestel van een sensor die in iedere situatie realistische kleuren op moet leveren.

De selfiecamera heeft een resolutie van 13 megapixel en is verwerkt in een pilvormig gat. Daarin vinden we ook een 3D-sensor. Die stelt je in staat om te communiceren met de smartphone zonder hem aan te raken. Het toestel herkent namelijk gebaren, net als de Google Pixel 4.

Snel laden, maar geen Google-apps

De Huawei Mate 40 Pro heeft een 4400 mAh-batterij. Die kun je opladen met maar liefst 65 watt. Daardoor zit het toestel binnen een uur weer helemaal vol. Je kunt de smartphone straks kopen in de kleuren zwart en zilver. Wanneer de telefoon hier op de markt komt, is nog niet bekend.

Er zit wel een flink addertje onder het Huawei-gras. Door het Amerikaanse handelsverbod mag het bedrijf geen Google-apps en services meer aanbieden. Dat betekent onder andere dat je geen toegang hebt tot de Play Store. Huawei mag verder alleen een open source-versie van Android 10 gebruiken. Die krijgt minder vaak (beveiligings)updates dan de officiële variant.

Wil jij als eerste weten wanneer de Huawei Mate 40 Pro bij ons te koop is? En hoeveel hij gaat kosten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app.

Lees meer over Huawei