Veel specificaties van de Motorola Moto G 5G liggen op straat. Het budgettoestel zou draaien op de gloednieuwe Snapdragon 750G-processor en een grote batterij krijgen van 5000 mAh.

‘Specificaties Motorola Moto G 5G gelekt’

De Website XDA Developers heeft de belangrijkste specificaties van de Motorola Moto G 5G online gezet. Dat zou één van de goedkoopste telefoons met 5G kunnen worden. Het toestel draait naar verluidt op de Snapdragon 750G, een pas net aangekondigde processor van Qualcomm. We vinden hem ook terug in de Xiaomi Mi 10T Lite. Motorola stopt daar 6GB RAM bij en er is 128GB opslagruimte. Die kun je overigens nog uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

De Moto G 5G krijgt een scherm van 6,66 inch. Vermoedelijk gaat het om een lcd-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz en een prima resolutie van 2400×1080 pixels. De accu zou een capaciteit hebben van 5000 mAh.

Recent lekte het design van de Motorola Moto G 5G al uit.

De selfiecamera heeft een resolutie van 16 megapixel en zit in een gat in het scherm. Achterop vinden we een primaire camera van 48 megapixel en een 8 megapixel-telecamera. Opvallend is dat een groothoeklens ontbreekt. Wel treffen we nog een dieptesensor aan, die de smartphone moet helpen bij het schieten van accurate portretten.

Een opvallende feature van de Moto G 5G is de fysieke Google Assistent-knop. Daarmee kun je het digitale hulpje dus eenvoudig oproepen.

Een goedkopere Moto G 5G

Afgelopen zomer bracht Motorola al de Moto G 5G Plus uit. We waren in onze recensie erg enthousiast over deze smartphone. Ten opzichte van zijn duurdere broertje moet de gewone Moto G 5G het doen met een iets tragere processor. Ook mist het 90Hz-scherm, waarmee scrollen er een stuk soepel uit zou zien. Verder heb je één selfiecamera minder en ontbreekt de macrosensor op de achterkant.

Of en wanneer de Moto G 5G naar Nederland komt, is nog niet bekend. Ook naar de prijs is het nog even gissen.

