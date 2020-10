‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus Nord N100’

Een lekker heeft specificaties online gezet van de OnePlus Nord N100. De Chinese smartphonemaker kondigt het budgettoestel waarschijnlijk op 26 oktober aan.

Lees verder na de advertentie.

De Nord N100 is de eerste budgetsmartphone van OnePlus

De betrouwbare telecomjournalist Steve Hemmerstoffer heeft specificaties van de OnePlus Nord N100 online gezet. Het budgettoestel krijgt volgens hem een lcd-scherm van 6,52 inch met een relatief lage 720p-resolutie. De smartphone draait op de Snapdragon 460-processor, een chip die we ook aantreffen in de Motorola Moto E7 Plus. OnePlus stopt daar net als Motorola 4 GB werkgeheugen bij en de opslagruimte bedraagt 64 GB.

Op de achterkant van de telefoon zien we drie camera’s. De primaire sensor heeft een resolutie van 13 megapixel. Daarnaast vinden we een 2 megapixel-macrocamera terug en een dieptesensor van eveneens 2 megapixel. Daarmee kun je overigens geen foto’s maken. De sensor is alleen bedoeld om de hoofdcamera te ondersteunen bij het maken van portretfoto’s. De frontcamera heeft een resolutie van 8 megapixel.

Verdere specificaties van de OnePlus Nord N100 zijn een usb-c-aansluiting, een koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor dualsim. Je kunt dus twee simkaarten in het toestel kwijt. 5G ontbreekt. De prijs is van het toestel is nog niet bekend, maar zou rond de 200 dollar kunnen liggen.

Bekijk onze review van de gewone OnePlus Nord

De OnePlus Nord N100 stond lange tijd bekend als de OnePlus Clover. Eerdere geruchten spraken over een accu van maar liefst 6000 mAh. Hemmerstoffer schroeft de verwachtingen wat terug. Hij spreekt over een batterij van 5000 mAh. In combinatie met een relatief zuinige chip zou dat alsnog een uitstekende accuduur moeten opleveren.

Een nieuwe strategie voor OnePlus

OnePlus was oorspronkelijk een bedrijf dat premium telefoons maakte tegen een lagere prijs dan de concurrentie. Met de OnePlus Nord bracht de smartphonefabrikant voor het eerst in jaren weer een toestel uit dat zich op het middensegment richt. Het bedrijf blijkt nu dus ook de onderkant van de markt te willen bedienen.

Naast de Nord N100 komt het bedrijf op 26 oktober ook met de OnePlus Nord N10. Dit is een model met krachtigere specificaties, waardoor het toestel dichterbij bij de eerste OnePlus Nord in de buurt komt. Daarom verschijnt die variant vermoedelijk niet in Nederland. De N10 lijkt vooral bedoeld voor landen waar de gewone Nord niet uitkwam, zoals de Verenigde Staten.

Of de OnePlus Nord N100 wél naar Nederland komt, is nog niet zeker. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over deze nieuwe budgetsmartphone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over OnePlus