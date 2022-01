‘Specificaties Poco M4 bekend: vloeiend scherm en vier camera’s’

De vermeende Poco M4-specificaties liggen op straat. Wanneer het toestel officieel wordt gepresenteerd en of ‘ie ook in Nederland verschijnt, is nog de vraag. Dat lijkt wel waarschijnlijk, want zijn directe voorganger is hier verkrijgbaar.

Gerucht: specificaties Poco M4 op een rij

Onder de motorkap ligt een processor van fabrikant MediaTek, maar welke dat precies is, weten we niet. We gaan uit van een minimale hoeveelheid werkgeheugen van 6GB; net wat meer dan in de huidige Poco M3. Het interne geheugen bedraagt 128GB en is misschien verder uit te breiden. Gezien de voorganger lijkt dat niet het geval.

Het scherm krijgt een ververssnelheid van 90Hz. Dat betekent dat de pixels 90 keer per seconde worden vernieuwd, wat voor een soepele ervaring zorgt. Of de Poco M4 een gaatje in het scherm krijgt of een kleine druppelnotch noemt MySmartPrice niet.

De Poco M4 Pro

Naast de frontcamera zijn er nog eens drie camera’s op de achterkant te vinden. De primaire lens schiet plaatjes van 64 megapixel. Ook is er een 8 megapixel-camera aan boord, waarschijnlijk om foto’s te maken in een wijdere hoek. De derde camera heeft een magere resolutie van 2 megapixel. Die wordt ingezet om macrofoto’s van dichtbij te maken, of om diepte-informatie te verzamelen voor portretfotografie.

Over de accucapaciteit is niks bekend. De Poco M3 heeft een 6000 mAh-accu aan boord en kan opladen met 18 Watt. Overige specificaties bestaan vermoedelijk uit een koptelefoonaansluiting, infraroodpoort en fysieke vingerafdrukscanner in de aan/uitknop.

Poco levert het toestel met Android 11, terwijl Android 12 al enkele maanden beschikbaar is. Over eventuele updateplannen is nog niks bekend. Over Android heen ligt de bekende MIUI 12.5-schil. Daaraan zijn onder andere verschillende eigen applicaties toegevoegd van de fabrikant.

Verkrijgbaarheid Poco M4

De Poco M4 wordt in februari verwacht op de Aziatische markt. Wanneer en of we het toestel dan gaan zien in Europa, krijgen we mogelijk later te horen. Inmiddels is Poco een op zichzelf staand merk en zoals genoemd is de Poco M3 hier ook verkrijgbaar.

Nu al interesse in een toestel van de producent? Kijk dan ook eens naar de Poco M4 Pro. Lees natuurlijk ook de Poco M4 Pro review om te weten te komen wat wij van het toestel vinden.

