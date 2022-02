‘Dit zijn alle specificaties van de Samsung Galaxy A53, A73, A23 en A33’

Benieuwd naar de specificaties van de Samsung Galaxy A53 of andere toekomstige toestellen in de A-serie? Nagenoeg alle info van vier komende modellen ligt nu op straat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: specificaties Samsung Galaxy A53 op straat

Samsung verkoopt per jaar tientallen miljoenen toestellen in allerlei prijsklassen en series. Zo zijn onlangs de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra gepresenteerd. Dat zijn toestellen in de S-lijn, met zeer krachtige specificaties en een hoge prijs. De Galaxy A-serie is ook echter erg populair, simpelweg omdat die toestellen ook een stuk minder kosten.

Toestellen als de Samsung Galaxy A51 en Galaxy A52 waren afgelopen jaren dan ook de populairste modellen en nu is het wachten op de opvolger. Over dat toestel, de Galaxy A53, is afgelopen maanden al van alles gelekt en nu liggen ook de specificaties (weer) op straat. Via verschillende tweets van Shadow_leak weten we namelijk alles over dat toestel, maar ook de A73 en Galaxy A33 en A23 komen aan bod.

Galaxy A53: dit zijn de specificaties

De Samsung Galaxy A53 krijgt volgens de bron een scherm van 6,52 inch met een full hd-resolutie. Het gaat om een kleurrijk amoled-paneel. De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz, waardoor ermee werken allemaal soepel verloopt.

Qua processor is er gekozen voor de Exynos 1200-chip uit eigen stal. Die biedt ook ondersteuning voor 5G-internet, zodat je klaar bent voor de toekomst. Hoeveel werkgeheugen en opslag er aan boord zijn wordt nog niet genoemd. De A52 kwam met 6GB RAM en 128GB geheugen.

Op de achterzijde zijn vier camera’s te vinden met resoluties van 64, 12, 5 en 5 megapixel. We gaan uit van dezelfde camera-opstelling als bij zijn voorganger. Daarmee maak je normale kiekjes of foto’s in een wijdere hoek. De andere twee camera’s gebruik je voor macrofotografie of portretten.

Samsung wil de A53 uitleveren met Android 12 en vermoedelijk krijgt ‘ie vier Android-updates en vijf jaar beveilingspatches net als bij de Galaxy S22-serie. De accu wordt een 5000 mAh-exemplaar en opladen gaat met maximaal 25 Watt.

Meer over de Samsung Galaxy A73, A33 en A23

De Samsung Galaxy A73 krijgt een groter scherm van 6,7 inch. Ook dat gaat om een amoled-paneel met prima resolutie en vlotte ververssnelheid. De Snapdragon 750G-chip is aan boord, die ook in de 5G-variant van de A52 zit. De camera’s krijgen resoluties van 108, 12, 8 en 2 megapixel. Qua accucapaciteit verwachten we ook een 5000 mAh-batterij te gaan zien die oplaadt met maximaal 25 Watt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook zijn er vermoedelijke specs gelekt van de A33 en A23. Beide smartphones krijgen ook 5G-ondersteuning. Wel worden ze geleverd met het oudere Android 11. De A33 wordt aangedreven door een processor van MediaTek en heeft een scherm van 6,4 inch. Ook zijn er op de achterzijde vier camera’s geplaatst. Het gaat onder andere om een hoofdcamera van 48 megapixel. Foto’s in een wijdere hoek maak je met de groothoeklens.

We sluiten af met de Samsung Galaxy A23, de meest betaalbare van het nieuwe kwartet. Die krijgt een scherm van 6,6 inch wat maximaal 90 keer per seconde ververst. Ook daar zien we vier camera’s. Beide toestellen beschikken ook over een accu van 5000 mAh. Opladen gaat wel trager dan bij de A53 en A73, namelijk met 15 Watt. We verwachten ook nog een tussenmodel, in de vorm van de Samsung Galaxy A43, maar daarover is geen nieuwe informatie verschenen.

Interesse in een van deze toestellen en altijd op de hoogte blijven? Houd Android Planet dan in de gaten of download onze gratis app. Volg ons natuurlijk ook op Facebook en Instagram of schrijf je even in voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer recent nieuws over Samsung: