‘Dit zijn de specificaties van de Samsung Galaxy S21-serie’

Veel specificaties van de Samsung Galaxy S21-serie liggen nu al op straat. Er komen wederom drie modellen, die sterk lijken op hun voorgangers.

Lees verder na de advertentie.

‘Specificaties van Samsung Galaxy S21-serie gelekt’

Android Police heeft vrijwel alle specificaties van de Samsung Galaxy S21-serie gelekt. Zoals verwacht komen er volgens de website opnieuw drie modellen: de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra.

Alle telefoons krijgen een Snapdragon 875 óf Samsungs eigen Exynos 2100. Die tweede processor zit vermoedelijk bij ons in de smartphones. Beide chips zouden ongeveer even snel zijn. Dat is goed nieuws, want de laatste jaren waren “onze” Exynos-modellen vaak trager dan de toestellen met een Snapdragon-processor. Alle varianten lijken standaard over 5G te beschikken.

Een eerder gelekte render van de Samsung Galaxy S21

De Galaxy S21 krijgt een 6,2 inch-scherm en Samsung stopt een 6,7 inch-display in de Galaxy S21 Plus. Hun voorgangers hadden dezelfde afmetingen. Opvallend is wel dat de resolutie omlaag gaat. Beide smartphones krijgen een full-hd-plus-scherm. De Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus hadden nog een display met QHD-resolutie.

Die hogere pixeldichtheid vinden we dit keer alleen terug op de Galaxy S21 Ultra. Die is met 6,8 inch een fractie kleiner dan de S20 Ultra. De drie modellen hebben wel allemaal een 120Hz-scherm. Daarmee ziet scrollen door bijvoorbeeld je sociale media er een stuk vloeiender uit.

De Ultra zou verder een maximale helderheid krijgen van maar liefst 1600 nits. Ook kun je op het duurste model aan de slag met een S Pen. Die moet je overigens wel los aanschaffen.

Weinig vernieuwing wat betreft accu en camera’s

De Samsung Galaxy S21-modellen lijken qua specificaties sterk op de S20-serie. De Galaxy S21 en S21 Ultra hebben een accu van respectievelijk 4000 en 5000 mAh. Dat is precies evenveel als hun voorgangers. De Galaxy S21 Plus gaat er wel iets op vooruit. Die krijgt een 4800 mAh-accu. De S20 Plus moest het doen met 4500 mAh.

Ook op cameragebied zien we weinig vernieuwing ten opzichte van de S20. De Galaxy S21 en S21 Plus hebben een 12 megapixel-hoofdcamera die wederom wordt bijgestaan door een ultragroothoeklens met dezelfde resolutie. Daarnaast kiest Samsung opnieuw voor een 64 megapixel-telecamera.

Wie kiekjes wil schieten met een 108 megapixel-camera moet bij de S21 Ultra zijn. Het gaat om een nieuwe variant van de sensor in de Galaxy S20 Ultra. Ook dit model krijgt een 12 megapixel-ultragroothoeklens, maar heeft twee telecamera’s. Eentje waarmee je drie keer in kunt zoomen en eentje waarmee je het beeld maar liefst tien keer dichterbij haalt. De resolutie van beide lenzen bedraagt 10 megapixel. Verder beschikt de Ultra over laser autofocus.

Plastic behuizing voor de Galaxy S21

Er lekten eerder al renders uit van de Galaxy S21 en de Galaxy S21 Ultra. Die zijn volgens Android Police accuraat. Opvallend detail is wel dat het instapmodel een plastic behuizing zou krijgen.

De Galaxy S21 is straks verkrijgbaar in de kleuren paars, roze, grijs en wit. Bij de S21 Plus kun je kiezen uit paars, zilver en zwart. De S21 Ultra komt alleen op de markt in een zilveren en een zwarte versie. De prijzen zouden iets lager kunnen liggen dan dit jaar, maar details daarover ontbreken vooralsnog.

Volgens geruchten presenteert Samsung de Galaxy S21-serie al op 14 januari aanstaande. Wil je in de tussentijd op de hoogte blijven van alle nieuwtjes over deze nieuwe smartphones? Schrijf je dan in voor onze nieuwbrief of download de gratis Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over Samsung