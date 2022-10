‘Specificaties Samsung Galaxy S23 op straat, laten weinig vernieuwing zien’

Vrijwel alle specificaties van de aankomende Samsung Galaxy S23 liggen inmiddels op straat. Samsung lijkt niet van plan om veel te veranderen aan zijn compacte vlaggenschip.

‘Dt zijn de specificaties van de Samsung Galaxy S23’

De vernieuwingen in Samsungs S-lijn zijn de laatste tijd dun bezaaid. Gelekte specificaties van de Samsung Galaxy S23 suggereren dat daar volgend jaar geen verandering in komt. De door smartphone-insider Yogesh Brar gedeelde informatie laat zien dat het toestel sterk op de Galaxy S22 lijkt.

De S23 krijgt opnieuw een 6,1 inch-oled-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz. Dat zorgt voor soepele beelden, maar het betreft wederom geen LTPO-paneel. Een dergelijk scherm kan bij statische beelden terugschakelen naar 1Hz, wat gunstig zou zijn voor de batterijduur. In onze review van de Samsung S22 vonden we die onder de maat.

Gelukkig krijgt de S23 wél een iets grotere accu. De capaciteit zou 3900 mAh bedragen. De S22 had slechts 3700 mAh aan boord. De oplaadsnelheden blijven hetzelfde: 25 Watt als je ‘m in het stopcontact doet, 15 Watt wanneer je draadloos accusap tankt. Dat is vergeleken met de concurrentie behoorlijk traag. De Xiaomi 12T Pro bijvoorbeeld laadt op met 120 Watt.

Renders van de Samsung Galaxy S23

Uiteraard krijgt de S23 wel een nieuwe chip. Het gaat om de Snapdragon 8 Gen 2, wat de snelste processor van Android-land moet worden. Voorheen werden we in Nederland afgescheept met een (iets) tragere Exynos-chip van Samsung zelf. Bij de S23 lijkt het bedrijf echter wereldwijd over te stappen op Snapdragon. Je krijgt vermoedelijk wederom 8GB werkgeheugen en 128 of 256GB opslagruimte.

Qua ontwerp zien we aan de voorkant vrijwel geen veranderingen. Opvallend genoeg zouden de schermranden wel iets dikker worden. Het camera-eiland verdwijnt, want de lenzen zijn los op de behuizing geplakt. Dat kennen we natuurlijk van de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Over de camera’s gesproken: die lijken precies hetzelfde als op de S22. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel. Wijdere plaatjes schiet je met de 12 megapixel-groothoeklens, inzoomen doe je met de 10 megapixel-telecamera. De frontcamera houdt een resolutie van 10 megapixel en zit in een gaatje in het scherm.

Release begin volgend jaar

Waarschijnlijk presenteert Samsung de Galaxy S23-serie in januari of februari volgend jaar. Hij bestaat uit drie toestellen. De S23 Plus is simpelweg een grotere versie van de gewone S23. Het topmodel, de S23 Ultra, heeft wat extra features. Zo krijgt deze smartphone een nieuwe 200 megapixel-camera. Ook kun je weer aan de slag met de ingebouwde S Pen. Daarmee maak je aantekeningen op het scherm of creëer je fraaie kunstwerken.

