‘Deze functies maken van Galaxy S26 Ultra een cameramonster’

In nieuwe video’s uitgebracht door Samsung zien we wat de camera’s van de Galaxy S26 Ultra nou precies zo goed moeten maken. Van betere filmbeelden bij weinig licht tot veel scherper inzoomen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Video’s in het donker die de moeite waard zijn

Filmen in donkere omstandigheden is altijd een uitdaging. Toch moet dit een prettige exercitie gaan worden met de aankomende Samsung Galaxy S26 Ultra. Tenminste, als we de recente TikTok-video’s op het officiële kanaal van Samsung mogen geloven.

Daar staat een video van een avondfeestje dat met slimme camerasoftware toch zeer helder en scherp in beeld wordt gebracht. Hier komt sowieso een stukje AI om de hoek kijken, maar het eindresultaat oogt alsnog natuurlijk.

Het is trouwens niet alleen software die voor mooiere beelden in de avond en nacht moet zorgen. Naar verluidt krijgt de hoofdcamera een grotere sensor, waardoor meer licht wordt gevangen door de camera en video’s ook minder ruis zouden moeten krijgen.

Zoomen zonder kwaliteitsverlies

In een tweede video worden de indrukwekkende zoomprestaties van de S26 Ultra uitgelicht. Zo kunnen we straks verder inzoomen zonder al te veel details te verliezen. Er wordt al gesproken over meer dan 100x zoomen tijdens het opnemen van video’s.

Daarnaast heeft Samsung een video geplaatst van een dj in een discotheek die ondanks het gebrek aan licht en de vele bewegingen toch een natuurlijke huidskleur heeft en fraai in beeld wordt gebracht. Bekijk de drie video’s zelf op het TikTok-kanaal van Samsung. Je herkent ze aan de thumbnails met de stoplichten, oftewel: de drie camera’s van de S26 Ultra.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze camera’s zitten op de S26 Ultra

De drie camera’s liggen – in tegenstelling tot eerdere modellen – op een smal eiland in een stoplichtopstelling van boven naar beneden. Dat is na het lekken van meerdere renders inmiddels duidelijk geworden.

We hebben het volgens sterke geruchten dan in ieder geval over een hoofdcamera van 200 megapixel, die wordt ondersteund door een 50 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel telelens. Die hebben hun weg dus weer naar een eiland gevonden en steken niet meer los uit de behuizing.

S26-serie bijna uit, S25-serie ook interessant

Met de lancering van de S26-serie om de hoek, worden de voorgangers vaak een stuk interessanter qua prijs. Hieronder zie je de huidige prijzen van de S25-serie in februari 2026. Die zijn al zeer interessant.

Vergeleken met de adviesprijs van de gewone S25 bij lancering (899 euro), ben je nu dus al honderden euros goedkoper uit. Het is niet uit te sluiten dat als de S26-serie eenmaal uit is, de prijzen nog verder dalen. Houd onze alle actuele prijzen zeker in de gaten als jij niet per se de nieuwste Samsung hoeft en straks liever voor de S25 gaat!