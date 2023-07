‘Alle specificaties Galaxy Watch 6 (Classic) bekend: check ze hier’

Een tweet van een bekende lekker laat niks meer aan de verbeelding over. Nagenoeg alle Samsung Galaxy Watch 6-specificaties en die van de Watch 6 Classic liggen nu op straat. De slimme horloges worden pas volgende week aangekondigd.

Gerucht: Samsung Galaxy Watch 6-specificaties bekend

In een tweet van smartphone-insider SnoopyTech worden vrijwel alle specificaties van twee aankomende Samsung-smartwatches genoemd. Laten we beginnen bij de reguliere Samsung Galaxy Watch 6, de meest betaalbare van het duo.

De Watch 6 komt op de markt in twee formaten, zoals we al eerder wisten. Het gaat om een 40 mm-model met een scherm van 1,31 inch en een versie van 44 millimeter met een display van 1,47 inch. Het gaat om ronde amoled-schermpjes met een hoge resolutie en een laagje saffierglas ter bescherming.

Het horloge is uitgerust met een Exynos W930-chip, 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. Dat laatste gebruik je voor de installatie van apps of bijvoorbeeld opslaan van foto’s of muziek. De behuizing is opgetrokken uit aluminium en er is een IP68-certificering aanwezig, evenals een militaire certificering. Daardoor hoef je je geen zorgen te maken over water of zweet en kun je er zelfs mee zwemmen.

De Galaxy Watch 6 is een stuk lichter dan de Watch 5 Pro van vorig jaar. De kleinste versie komt met een batterij van 300 mAh, terwijl de grotere variant een 425 mAh-accu aan boord heeft. Daarmee zijn de accu’s iets gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Je hebt keuze uit drie kleuren per model: grijs, goud en zilver.

‘Galaxy Watch 6 Classic heeft een draaibare rand’

Dan is er ook nog de Samsung Galaxy Watch 6 Classic, die in een 43 mm- en 47 mm- variant verschijnt. We zien dezelfde processor, 2GB RAM en 16GB opslag. Opvallend aan het horloge is de fysieke draaibare rand, die gemaakt is van roestvast staal. Daarmee scrol je snel door menu’s, kun je het volume aanpassen of bijvoorbeeld de schermhelderheid van het horloge verhogen.

De accucapaciteit is hetzelfde als bij de reguliere Watch 6 en dat is opvallend. Het kleinste model krijgt daarmee een batterij van 300 mAh, de grotere van 425 mAh. De Watch 5 Pro had nog een batterij van 590 mAh, waarmee je enkele dagen vooruit kon. Wat dat betekent voor de accuduur van de Watch 6 (Classic) is nog even afwachten.

Beide horloges draaien op ‘Wear OS Powered by Samsung’. Zo kun je apps makkelijk downloaden uit de Play Store, maar is ook het eigen ‘Samsung-sausje’ aanwezig. Daarbij zijn er eigen apps voorgeïnstalleerd en is het uiterlijk flink aangepast.

De horloges zijn verder voorzien van allerlei sensoren. Zo kun je je hartslag meten, je slaap bijhouden of een route tracken met de gps-sensor. Ook je calorieën bijhouden, gezette stappen of het zuurstofniveau van het bloed meten is geen probleem.

De Watch 6 Classic is ook voorzien van een barometer, temperatuursensor en kompas. De smartwatch komt in twee kleuren op de markt: zwart en zilver. Daarbij heb je ook nog eens keuze uit wifi- of lte-modellen. Met die laatste kun je altijd en overal een belletje plegen of internetten, omdat je altijd verbonden bent met een mobiel netwerk.

