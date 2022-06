‘Specificaties Xiaomi 12T gelekt: 120 Watt-snellaadfuctie en Snapdragon-chip’

De Xiaomi 12 krijgt binnenkort een opvolger: de 12T. Een betrouwbare lekker deelde onlangs allerlei belangrijke specificaties van het toestel.

Xiaomi 12T specificaties: gloednieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip

De Xiaomi 12 is nog maar een paar maandjes in Nederland verkrijgbaar, maar zijn opvolger is alweer onderweg. Volgens meerdere geruchten werkt het Chinese Xiaomi aan de 12T, een nieuwe high-end smartphone met indrukwekkende specificaties. Een aantal van deze specs verscheen onlangs online, en ze zijn behoorlijk indrukwekkend.

De betrouwbare lekker Mukul Sharma deelde de specificaties van het toestel via Twitter. De Xiaomi 12T krijgt een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor onder de motorkap; de nieuwste en krachtigste smartphonechip van dit moment. Het gaat om een kleine upgrade ten opzichte van de reguliere 8 Gen 1-chip, maar hij werkt een stuk energiezuiniger dan zijn voorganger. Met maximaal 12GB aan werkgeheugen vliegt de Xiaomi 12T naar verwachting door alle apps en games die je maar bedenken kan.

Vind je een mooi en groot scherm belangrijk? De Xiaomi 12T krijgt een 120Hz-amoled-display, waarop de kleuren helder zijn en de animaties vloeiend. We weten nog niet precies hoe groot dit scherm precies wordt.

Het display van de huidige Xiaomi 12 heeft een grootte van 6,28 inch, dus we verwachten een soortgelijk formaat bij zijn opvolger. De 12T draait op Android 12 – helaas (nog) geen Android 13 dus – en komt in 128GB- en 256GB-varianten op de markt.

Accu vol in minder dan 20 minuten

Android-smartphones ontwikkelen zich de laatste jaren behoorlijk rap op het gebied van snelladen. Volgens Sharma krijgt de Xiaomi 12T een snellaadfunctie van maar liefst 120 Watt. Dat betekent dat je het toestel volledig oplaadt in minder dan 20 minuten. Hierdoor hoef je je nooit meer druk te maken over een lege accu, en dat is toch wel een hele welkome luxe.

Over het ontwerp en de camera’s van de Xiaomi 12T is nog maar weinig bekend. Aangezien het toestel de 12T heet en niet de 13, verwachten we geen drastische veranderingen op dit gebied. Waarschijnlijk is het ontwerp verfijnd, maar niet enorm veranderd. Xiaomi kondigt het toestel naar verwachting ergens in het najaar aan, dus binnenkort weten we meer.

