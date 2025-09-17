Zijn dit de specs van de nieuwe Motorola Moto G36?

Momenteel circuleren online de vermeende specificaties van de Motorola Moto G36. Met een flinke batterij en een upgrade van de frontcamera valt dit nieuwste toestel uit de budgetlijn van Motorola op.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G36-specificaties gelekt

Zoals wel vaker met geruchten, is het nog even afwachten wat er precies waar is. TENAA (de Chinese overheidsinstantie die telecomapparatuur zoals smartphones certificeert) maakt sinds kort melding van een Motorola XT2533-4.

Hierop is het balletje gaan rollen bij techfans wereldwijd: dit zou weleens de Motorola Moto G36 kunnen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan staat liefhebbers van de budgetlijn van Motorola straks wat te wachten. De specs van de opvolger van de Moto G35 (uit augustus 2024) zijn alleraardigst.

Flinke batterij aan boord

Eén van de meest opvallende specificaties is de flinke batterij van 6790 mAh. Al is het ook aannemelijk dat dit als 7000 mAh gepresenteerd wordt, een capaciteit die we ook al van de Motorola G06 Power kennen. De telefoon zou opladen met 33 watt ondersteunen.

De processorsnelheid die vermeld wordt, is 2.4GHz. De opslagcapaciteit loopt nogal uiteen: van 4GB/64GB tot 16GB/512 GB.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lookalike

Het lcd-scherm is 6.72 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Tot zover niets nieuws vergeleken met de Moto G35. Motorola kennende, kunnen we een verversingssnelheid van minstens 120Hz verwachten.

De lengte van de Moto G36 verschilt niet met die van zijn voorganger: beide zijn 166.3 millimeter. En ook de hoogte (76.5 mm vs 76 mm) is nagenoeg gelijk. Wel zou de Moto G36 wat dikker zijn (8.7 mm vs 7.8 mm), wat resulteert in een zwaarder toestel (210 vs 191 gram).

De camera’s kennen we nog van de Moto G35. Want ook bij de Moto G36 wordt er gerept over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. Het grote verschil zit’ m echter aan de voorkant. Hier lijk je met 32 megapixel dubbel zo goed af te zijn als met de 16 megapixel-selfiecamera van de Moto G35.

Nog (lang) niet in Nederland

Zoals wel vaker met toestellen die voor het eerst genoemd worden op TENAA, moeten we er sterk rekening mee houden dat de Motorola G36 eerst op de Chinese markt gelanceerd wordt. Over Europese beschikbaarheid is dan ook nog niets bekend. Dat gaan we uiteraard scherp in de gaten houden.