Zo ontwijk je spoilers van Succession en je andere favoriete series

Je hebt maandagochtend je eerste slok koffie nog niet doorgeslikt, of je bent al gespoild over de nieuwe aflevering van Succession of een andere serie. Spoilers ontwijken doe je zo.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spoilers ontwijken: zo laat je jouw favoriete serie niet verpesten

Op sociale media praat men maar al te graag over wat ze net hebben gezien in een serie of film, waardoor ze voor anderen verklappen wat er gebeurt. Dat worden spoilers genoemd. Terwijl de een hun kijkplezier daar niet door laat verpesten, is een stevige spoiler voor de ander al een reden om helemaal niet meer te kijken.

Met name bij de series van HBO is dit lastig, zoals House of the Dragon, The White Lotus en nu Succession. Deze spraakmakende shows worden op zondagavond uitgezonden in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zijn ze beschikbaar op HBO Max in Nederland, maar vanwege tijdzones is het hier dan midden in de nacht.

De meeste Nederlanders die deze series volgen hebben pas maandagavond tijd om te kijken. De hele dag moeten ze dan spoilers ontwijken, wat nauwelijks te doen is. Met deze tips kom je toch een heel eind.

1. Blokkeer hashtags en namen op Twitter

Twitter is de gevaarlijkste plek voor spoilers. Gelukkig kun je woorden blokkeren door ze op een negeerlijst te zetten. Daarvoor ga je naar ‘Instellingen en ondersteuning’ en vervolgens ‘Instellingen en privacy’. Daar kies je voor ‘Privacy en veiligheid’ en vervolgens ‘Negeer en blokkeer’. Bij ‘Genegeerde woorden’ kun je woorden en hashtags plaatsen van series waar je absoluut geen spoilers van wil zien.

Neem als voorbeeld Succession. Als je daar geen spoilers van wil zien, kun je uiteraard de hashtag #Succession blokkeren, maar dat is meestal niet genoeg. Het helpt dan om ook onder andere ‘logan’, ‘roman’, ‘shiv’ en ‘kendall’ te blokkeren. Dat zijn namen die je toch zelden in tweets ziet die niet over Succession gaan.

2. Chrome-extenties tegen spoilers

Wil je niet enkel op Twitter veilig zijn, dan kun je ervoor kiezen om een extensie voor webbrowser Chrome te installeren die automatisch voor jou overal op het web spoilers blokkeert.

De extensie Spoiler Protection 2.0 geeft je de mogelijkheid om woorden toe te voegen van dingen waar je geen spoilers over wil. Vervolgens worden op Google, Facebook, YouTube, Twitter en meer grote rode blokken over de spoilers geplaatst.

3. Zet je notificaties uit

Wees extra voorzichtig en zet je notificaties uit. Misschien publiceert je favoriete YouTuber net een video over deze serie, of besluiten je vrienden in de groepsapp plots over spoilers te praten terwijl je de serie nog niet hebt gezien.

4. Laat op YouTube weten waar je geen interesse in hebt

Heb je eens een video van bijvoorbeeld Succession gekeken op YouTube, dan zal de website je voortaan meer Succession-video’s aanraden. Zeker nieuwe video’s die veel views hebben, zoals besprekingen van nieuwe afleveringen of trailers van de volgende aflevering. Zie je een video van zo’n serie en heb je geen interesse, tik dan op de drie puntjes naast de titel en kies voor ‘Niet geïnteresseerd’.

5. Zorg voor een apart kanaal in Discord

Praat je met een groep op Discord of op Slack en worden er ook series besproken? Stel dan een apart kanaal in waar men vrij over spoilers kan praten. Dat kanaal kun je dan goed negeren totdat je de aflevering zelf hebt gezien.

6. Ga even een dag niet op sociale media

Series van HBO zijn vergeleken met bijvoorbeeld hitseries op Netflix uniek, omdat er elke week een nieuwe aflevering verschijnt die in de Verenigde Staten gewoon op televisie wordt uitgezonden. Miljoenen mensen kijken daarom op hetzelfde moment naar die serie en willen er daarna uiteraard over praten. Daar is sociale media nou eenmaal voor.

Klagen dat er dan spoilers worden besproken is een beetje flauw. Je kunt er dan beter voor kiezen om even een dag geen sociale media te gebruiken. Ook Amerikaanse websites met recensies van series kun je prima ontwijken voor een dag.

7. Laat een spoiler je kijkplezier niet verpesten

Heb je een spoiler gezien? Laat dat je hele kijkplezier niet verzuren. Een goede serie leunt niet op verrassingen. Het gaat er voornamelijk om hoe die gebeurtenis wordt verteld en gespeeld. Het is leuk om verrast te worden, maar die verrassing is meestal maar een heel klein deel van het plezier dat je hebt bij het kijken van een goed gemaakte serie.

