Hoe Spotify AI inzet om hogere abonnementskosten te rechtvaardigen

Spotify lijkt in AI het grote excuus gevonden te hebben om ons steeds meer geld te laten betalen voor de muziekdienst.

Spotify, AI en duurdere abonnementen

Lang bleef de prijs voor een Spotify Premium-abonnement hetzelfde: 9,99 euro om ongelimiteerd muziek te streamen. We raakten daar zo aan gewend, dat het schrikken was toen de prijsverhogingen begonnen. In 2023 ging de prijs voorzichtig met een euro per maand omhoog. Eerder dit jaar kwam daar nog eens twee euro per maand bij. Inmiddels betaal je dus 12,99 euro per maand voor Spotify Premium.

Het zal absoluut niet de laatste keer zijn dat Spotify de prijzen omhoog gooit. Recentelijk stelde de ceo van het bedrijf in een interview met de Financial Times dat prijsverhogingen inmiddels een vast onderdeel zijn van de ’toolbox’ die het bedrijf heeft. Spotify weet ondanks zijn 276 miljoen betalende gebruikers namelijk nog steeds geen winst te draaien.

Toch heeft de app tegenwoordig behoorlijke concurrentie. Zo kun je met YouTube Premium luisteren naar YouTube Music en bieden onder andere Apple Music, Tidal en Deezer muziek in lossless kwaliteit aan terwijl dat bij Spotify nog steeds geen optie is. Opvallend details is dat de abonnementen voor al deze diensten goedkoper zijn dan Spotify Premium.

Algoritmes

Spotify kan nog met die hogere prijs wegkomen. De streamingdienst is voor veel mensen namelijk iets wat ze gewend zijn. Het voelt dan als een hele stap om over te stappen naar een concurrent, terwijl dat in de praktijk best meevalt door grotendeels dezelfde catalogus. De ceo van Spotify ziet het allemaal rooskleurig in, want hij vindt een miljard betalende gebruikers een realistisch doel. Eén van de manieren om dat te behalen, denkt het bedrijf, is AI.

Spotify heeft namelijk altijd twee grote voordelen gehad vergeleken met de rest: de app was er vroeg bij en maakte daarnaast al snel zeer slim gebruik van algoritmes. De Discover Weekly-afspeellijst bleek een schot in de roos. Door te kijken naar het luistergedrag van alle gebruikers die dezelfde smaak hebben als jij, kon Spotify uitstekend nieuwe liedjes aanraden die precies bij je passen. Dat concept heeft Spotify later uitgebreid met andere persoonlijke afspeellijsten die voor iedereen anders zijn.

Deze algoritmes worden niet voor niets vaak genoemd als reden om niet naar een andere streamingdienst over te stappen. Hoewel andere diensten vaak een fijne focus op muziek hebben en je niet lastigvallen met podcasts en audioboeken, is het moeilijker om nieuwe muziek te ontdekken die echt bij jou past.

AI

Nu denkt Spotify dus nog veel meer op AI te kunnen leunen om hogere prijzen te rechtvaardigen. De eerste stappen zijn al gezet. Zo is het mogelijk om een afspeellijst te maken gebaseerd op een prompt. Ook is er een AI DJ te activeren, die je door de liedjes heen praat alsof je een radiostation aan hebt gezet die speciaal voor jou bestaat

Komende AI-functies moeten je helpen om “met minder frictie te creëren”, zei de ceo in hetzelfde interview met de Financial Times. De potentie is er in ieder geval om een hoop interessante dingen te doen met die grote hoeveel muziek en alle luisterdata die Spotify verzamelt.

Denk aan een afspeellijst met je best beluisterde liedjes van de afgelopen tien zomers. Eentje waarin je een reis door de tijd maakt binnen een specifiek genre, of een playlist die zich aanpast aan het land waar je je bevindt tijdens een roadtrip. De grote uitdaging voor Spotify wordt om AI-functies te introduceren die echt wat toevoegen en niet irriteren. Alleen dan kan een hogere prijs mogelijk werken.

Laat in de reacties vooral weten wat voor soort AI-functies jij graag in Spotify wil zien, of ben je al overgestapt naar een alternatief?